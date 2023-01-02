Чи можна відзначати Різдво 7 січня, якщо вже відсвяткували 25 грудня

Після початку війни багато українців вважають за краще відзначати церковні свята за григоріанським календарем. У Православній церкві України розповіли, чи можна відзначати Різдво в обидві дати – 25 грудня та 7 січня

У Православній церкві України пропонують українцям, якщо у них є таке бажання, відзначати Різдво двічі – за юліанським (25 грудня) та григоріанським (7 січня) календарем.

Про це розповідає НСН

Чи можна святкувати Різдво двічі

“Знайте, зайвої молитви не буває. Якщо говорити по-богословськи, то ми Різдво відзначаємо після кожної Божественної літургії, яку завершуємо, тобто 365 разів на рік”, – наголосив митрополит Переяславський та Вишневський ПЦУ Олександр Драбинко.

Оскільки під час Божественної літургії згадуються Євангельські події, у тому числі і Різдво, Воскресіння, Голгофа та Вознесіння Господа на небеса. Тому немає гріха у тому, щоб святкувати Різдво і 25 грудня та 7 січня.

Раніше священик ПЦУ, ректор Православного університету святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко також пропонував українцям цьогорічне Різдво святкувати в обидві дати.

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Коли Україна перейде на новий календар свят — як зміняться дати