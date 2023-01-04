Епіфаній звершить Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі: що відомо

7 січня митрополит Епіфаній звершить Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі. Відповідне оголошення з’явилося на офіційному сайті Православної церкви України, передає НСН.

«Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври», йдеться в повідомленні.

Святкове різдвяне богослужіння розпочнеться о 09:00.До спільної молитви запрошуються українські віряни.

Епіфаній звершить Різдвяне богослужіння у Києво-Печерській Лаврі

Нагадаємо, 31 грудня 2021 року в УПЦ МП завершився строк оренди на користування Успенським і Трапезним Собором Києво-Печерської лаври. Напередодні Міністерство культури не рекомендувало продовжувати оренду для священнослужителів з УПЦ МП. Уходячи з двох храмів Києво-Печерської Лаври одіозний священник Павло Лебідь вдався до погроз.

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