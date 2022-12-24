Путін вперше назвав війну війною – йому підказали, що робити далі

Володимир Путін напередодні вперше назвав повномасштабне вторгнення РФ в Україну війною, а не “спеціальною військовою операцією”. Державний департамент США прокоментував ці слова, передає НСН.

“З 24 лютого Сполучені Штати та решта світу знали, що “спеціальна військова операція” Путіна була неспровокованою та невиправданою війною проти України. Нарешті, після 300 днів, Путін назвав війну тим, чим вона є”, – йдеться в коментарі представника Держдепу. “Як наступний крок у визнанні реальності ми закликаємо його закінчити цю війну, вивівши війська з України”, – додав він.

В американському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що, незалежно від слів, які використовує Путін, “агресія Росії проти свого суверенного сусіда призвела до смертей, руйнувань і переміщень людей”.

“Народ України, без сумніву, навряд чи втішає те, що Путін констатує очевидне – так само як і десятки тисяч російських сімей, чиї родичі загинули, ведучи війну з Путіним”, – додав речник Державного департаменту. Під час розмови з журналістами в четвер президент Росії вперше публічно вжив слово “війна“, говорячи про події в Україні, та заявив, що нібито прагне якомога швидше закінчити її, але хоче уникнути великих втрат.

Тоді ж він заявив, що рішення США поставити Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot – це “просто затягування конфлікту”.

Нагадаємо, що в Росії передбачена кримінальна відповідальність за “публічні дії, спрямовані на дискредитацію Збройних Сил РФ”, до яких відносять також вживання слова “війна” на позначення російської агресії в Україні.

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