Путін змінює стратегію війни в Україні? Про що заявив агресор

Російський президент Путін на пресконференції 22 грудня раптово заявив, що не хоче “розкручувати маховик воєнного конфлікту”.

При цьому глава Кремля повідомив про готовність сідати за стіл переговорів і традиційно звинуватив Україну в небажанні домовлятися.

Крім того Путін зазначив, що інтенсифікація бойових дій в Україні “веде до невиправданих втрат”.

Експерти кажуть, що зміна риторики Путіна має кілька причин, і такі заяви адресовані як внутрішній, так і зовнішній аудиторії, передає НСН.

Росія показує стратегічну слабкість

Військовий експерт Петро Черник в ексклюзивному коментарі ТСН.ua виділив два основних моменти в заяві президента РФ.

“Перший момент – сигнал, який Путін дає, свідчить, що вони переходять від наступальної стратегії до оборонної. Стратегічної мети ліквідувати українську державність вони не досягли і не досягнуть. Вони зрозуміли, що потрапили в пастку, і не знають, як з цієї пастки вийти. Цей сигнал, що вони нібито не хочуть нічого продовжувати – це сигнал не нам, а колективному Заходу – мовляв, треба знайти якусь точку дотику, щоб посадити росіян і українців за стіл переговорів і знайти вихід з цієї ситуації. Для нас це неприйнятно”, – наголосив Черник.

За його словами, сам “факт риторики, що Путін перейшов до такої розмови, є ознакою їхньої стратегічної слабкості”.

“Момент другий – ми розуміємо, що вони в пастці. Це константа. Ми задаємо питання – а в який спосіб їм вийти? Якщо чесно, я сам не можу зрозуміти, що їм треба зробити, щоб дійти до цієї точки переговорів. Вони прекрасно усвідомлюють, що якщо відбудеться класична поразка в Україні, а вона відбудеться, питання лише часу і обставин, Путін скоріш за все втратить своє життя, а Росія стане на шлях розпаду”, – пояснив військовий експерт.

Як зазначив Черник, у росіян “залишається один єдиний логічний аргумент – якомога довше витягувати цю війну в розрахунку на те, що ми, українці, будемо виснажені, рано чи пізно ляже карта на їхній бік, і будуть якісь сепаратні перемовини”.

Виправдання для “глибинного народу”

Американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи заяви Путіна, дійшли до висновку, що вони є частиною консолідованих зусиль Кремля з виправдання війни, яку веде Путін, перед внутрішньою російською аудиторією, якій все частіше доводиться йти на великі жертви для досягнення нереалістичних цілей.

Як наголошують в ISW, російські військові не здобули жодних значних перемог в Україні з моменту падіння Лисичанська 3 липня. Путін та офіційні особи міноборони РФ неодноразово представляли розпливчасті виправдання військовим невдачам останніми днями, також, ймовірно, у спробі применшити наслідки затяжної війни, вважають аналітики.

Путін сподіваєтсья на нові Мінські угоди?

Політолог Володимир Фесенко вважає, що натяки Кремля на підготовку до затяжної війни адресовані Заходу. Мовляв, Путін сподівається, що Захід “втомиться від війни і почне домовлятися”.

Політолог припускає, що диктатор намагається повторити історію з Мінськими угодами, але відразу “натиснути” на Україну і примусити до виконання невигідних нам зобов’язань.

“На жаль, ці угоди підписувались під військовим тиском Росії, коли був ризик продовження російського наступу. А зараз наші війська звільняють українські території, а не навпаки. Але Путін хоче повторити цей кейс, цю комбінацію з угодами, але так, щоб не повторювати і власних помилок. Але ми цього не дозволимо”, – підсумував Фесенко.

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