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На Запоріжжі росіяни перетворюють бази відпочинку на шпиталі – війна в Україні 23 грудня, ситуація на фронті

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На Запоріжжі росіяни перетворюють бази відпочинку на шпиталі - війна в Україні 23 грудня, ситуація на фронті
Національна служба новин - NNS

Повномасштабна війна в Україні 23 грудня триває вже триста третю добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 6 авіаційних ударів, зокрема, по цивільних об’єктах в Харківській та Дніпропетровській областях. Також ворог здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

В той же час підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Високе Сумської області, Хатне на Харківщині, Стельмахівка, Андріївка, Надія, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області та Новоселівка, Ямполівка, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Нью-Йорк, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Ситуація на окремих напрямках

На Запоріжжі росіяни перетворюють бази відпочинку на шпиталі - війна в Україні 23 грудня, ситуація на фронті

  • На Волинському і Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На території республіки білорусь військові комісаріати проводять перевірку приписного складу. Особлива увага приділяється старшим офіцерам, які перебувають у запасі.
  • На Сіверському напрямку противник здійснив обстріли з РСЗВ у районах населених пунктів Блешня Чернігівської області та Нововасилівка, Атинськ, Іскрисківщина, Павлівка, Водолаги і Краснопілля на Сумщині.
  • На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка та Строївка Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив вогневе ураження неподалік Новомлинська, Куп’янська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки на Луганщині.
  • На Лиманському напрямку обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку противник здійснив обстріли з танків та всього спектру артилерії по районах населених пунктів Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Кліщіївка, Андріївка, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку від ворожого вогню постраждали райони Костянтинівки, Водяного, Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.
  • На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Времівка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілів з реактивної та ствольної артилерії зазнали Марганець Дніпропетровської області та місто Херсон.

В зв’язку зі значними втратами, окупанти облаштували військовий шпиталь на одній з баз відпочинку у Бердянську Запорізької області. Крім того, кілька туристичних баз в зазначеному населеному пункті використовується для розміщення військовослужбовців окупаційних військ.

На території тимчасово окупованої АР Крим ворожі підрозділи здійснюють інженерне обладнання оборонних позицій вздовж автошляху Красноперекопськ – Джанкой.

Успіхи ЗСУ

На Запоріжжі росіяни перетворюють бази відпочинку на шпиталі - війна в Україні 23 грудня, ситуація на фронті

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, знищила три зенітно-ракетних комплекси та один центр БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили три пункти управління, три склади боєприпасів та вісім районів зосередження живої сили окупантів.

Війна в Україні 23 грудня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.12 орієнтовно склали:

  • особового складу  ‒ близько/ about 100950 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3005 (+2) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 5986 (+5) од,
  • артилерійських систем  – 1984 (+6) од,
  • РСЗВ  – 414 (+1) од,
  • засоби ППО  ‒ 212 (+0) од,
  • літаків  – 283 (+0) од,
  • гелікоптерів – 267 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 1698 (+5),
  • крилаті ракети  ‒ 653 (+0),
  • кораблі /катери  ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4622 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 178 (+0).

На Запоріжжі росіяни перетворюють бази відпочинку на шпиталі - війна в Україні 23 грудня, ситуація на фронті

Джерело: Генштаб

 

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