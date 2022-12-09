Повномасштабна війна в Україні 9 грудня триває вже двісті вісімдесят дев’яту добу. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Загальна ситуація на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки на Луганщині та Кліщіївки і Мар’їнки Донецької області.

За минулу добу противник завдав 5 ракетних та 3 авіаційних удари, а також здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

І надалі зберігається загроза ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

Ситуація на окремих напрямках

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Ходине, Соснівка, Кіндратівка та Запсілля Сумської області.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження з мінометів та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Тернова, Стариця, Огірцеве та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник обороняється. Зафіксовано обстріли з танків та різнотипової артилерії по районах населених пунктів Синьківка, Піщане і Першотравневе Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив артилерійські обстріли по районах Греківки, Макіївки, Площанки, Невського і Червонопопівки Луганської області та Торського і Григорівки на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог не припиняє спроб наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони двадцяти п’яти населених пунктів. Серед них – Бердичі, Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмут, Опитне, Авдіївка, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву та Велику Новосілку на Донеччині.

На Запорізькому напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії по районах чотирнадцяти населених пунктів. Зокрема, Времівки, Великої Новосілки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя, Новоданилівки і Степового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог веде оборонні дії. Танкові та артилерійські обстріли фіксувалися по районах населених пунктів Берислав, Козацьке, Антонівка, Комишани, Дніпровське і Велетенське Херсонської області та околицях міста Херсон.

Успіхи ЗСУ

Противник продовжує зазнавати втрат. 7 грудня поточного року в результаті вогневого ураження районів зосередження окупантів у районах міст Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Енергодар, Дніпрорудне, Пологи та Василівка Запорізької області, втрати ворога склали близько 240 осіб пораненими. Знищено 3 склади боєприпасів і близько 20 одиниць військової техніки різних типів. Розгорнутий на базі “Токмацького протитуберкульозного диспансеру” шпиталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 склади боєприпасів загарбників.

Війна в Україні 9 грудня: втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 93390 (+310) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2937 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 5912 (+1) од,

артилерійських систем – 1926 (+1) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

літаків – 281 (+0) од,

гелікоптерів – 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1603 (+0),

крилаті ракети ‒ 592 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4531 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 164 (+0).

Дані уточнюються.

Джерело – Генштаб ЗСУ