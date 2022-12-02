Окупанти виходять з Василівки, але Енергодар досі в кільці – депутат

Російські окупанти виводять свої війська з Василівки, водночас Енергодар вони продовжують утримувати в кільці.

Про це розповів депутат Запорізької райради Дмитро Кирильчук в ефірі Espreso, передає NNS.

Він зазначив, що Василівка відкриває пряму дорогу захисникам України на Енергодарському напрямку.

Ситуація на цьому напрямку навколо Запорізької АЕС дуже динамічна, додав Кирильчук. Там відбуваються постійні тактичні пересування та перегрупування ворога.

“І на тлі повідомлень, що з того чи іншого населених пунктів виходять окупанти, наприклад, як вони вийшли з Михайлівки, Інженерного, Пологів, то тут спостерігається інший фактор – тактичного перегрупування противника, тобто зміна одного роду військ на інші”, розповів депутат.

Він нагадав, що 1 грудня на Василівському напрямку гауляйтери оголосили про евакуацію, до якої спочатку готували лише цивільне населення.

“А сьогодні наші хлопці повідомили, що саме у Василівці вже відомо про відхід російських військ”, сказав Кирильчук.

За його словами, Василівка – це відкриття прямої дороги для Збройних сил України на Енергодарський напрямок.

“Адже вже кілька днів відзначається і простежується ситуація, що окупанти, відходячи з цього напрямку, продовжують тримати кільце навколо Енергодара”, зазначив Кирильчук.

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Джерело: Espreso