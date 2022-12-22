За яких умов Путін може застосувати зброю масового ураження – прогноз від генерала

Генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів, за яких умов Путін може застосувати зброю масового ураження, передає НСН.

На його думку, у Кремлі можуть спробувати відповісти на спробу звільнення українським захисникам тимчасово окупованого Криму застосуванням зброї масового знищення.

«Якщо дії на півдні будуть вдалими, це може дати можливість зайти в Крим та почати звільнення нашого півострова», сказав колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

За яких умов Путін може застосувати зброю масового ураження

За його оцінками, головною умовою успішного контрнаступу українських Сил оборони є ефективне поповнення резервів в період, поки армія рф не зібрала нові сили для удару. За найоптимістичнішим сценарієм українські Сили оборони можуть впритул підійти до Криму. Але Романенко зауважив, що звільнення Криму – це питання не тільки військове, а й політичне.

«Тут необхідно мислити у військово-політичному ключі, оскільки, як відомо, ставлення до Криму з боку Російської Федерації особливе. Наші союзники побоюються і намагаються не допустити ескалації бойових дій із можливим застосуванням противником зброї масового ураження», додав генерал-лейтенант.

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