Секретар РНБО Олексій Данілов натякнув, коли Україна звільнить Донбас і Крим. Про це він написав у своєму Twitter, передає NNS.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов натякнув, що взимку Сили оборони можуть мати серйозні успіхи у звільненні українських територій. Він додав, що весна стане українською в деокупованих Донецьку, Луганську та Криму.

Відповідною заявою Данілов поділився в Twitter. Він нагадав про Зимовий похід армії УНР, який розпочався 6 грудня 1919 року.

“6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку та Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність”, – написав Данілов.

Коли Україна звільнить Донбас і Крим – допис Данілова

Секретар РНБО опублікував цей допис 6 грудня, у день Збройних сил України, вочевидь, у такий спосіб привітавши українських захисників.

Зазначимо, що раніше генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко заявив, що українська армія зможе розпочати звільнення тимчасово окупованого Росією Криму після деокупації Мелітополя в Запорізькій області. Вихід ЗСУ на узбережжя Чорного та Азовського морів створить умови для ударів по Чорноморському флоту РФ.

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