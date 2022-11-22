Данілов розповів, що Україна робитиме одразу, коли закінчиться війна

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов назвав основні принципи перехідного періоду, який переживатимуть українці одраз, коли закінчиться війна. Про це він розповів на Галіфакському Міжнародному безпековому форумі, передає NNS

Головна мета Уукраїни після війни – це недопущення повторної агресії.

Данілов зазначив, що українці, годинами сидячи під російськими обстрілами без світла, води і звʼязку, як ніколи вірять у перемогу України.

“Для нас перемога – це не лише перемога у війні і повернення до кордонів 1991 року. Для нас це також перемога у мирі. Це означає недопущення повторної агресії, збереження миру в суспільстві та перехід до відновлення України і її перетворення в передову європейську державу”, – наголосив секретар РНБО.

Для цього Україна та союзники мають забезпечити відновлення територіальної цілісності держави та створити архітектуру стратегічних ініціатив під час перехідного періоду.

Цей період після закінчення війни та перед початком системного відновлення буде не менш складним, вважає він.

“Ми розуміємо, що на цьому шляху нас чекає багато викликів: відновлення інфраструктури та економіки, подолання гуманітарної кризи, відновлення зруйнованого війною довкілля. Ми не можемо допустити внутрішні конфлікти у суспільстві та його радикалізацію, розколи в політичних елітах”, – заявив Данілов.

Він переконаний, що Росія не покине спроб, хай навіть ослаблених, розхитати Україну через гібридні атаки у “сірій зоні”. Водночас він упевнений, що всі ці виклики держава та суспільство зможуть подолати достойно, як і війну.

За словами секретаря РНБО, заходи перехідного періоду потребують інтеграції зусиль зі стратегічними союзниками, що буде неможливим без чіткої та консолідованої між усіма гравцями візії зовнішньо- та внутрішньополітичного розвитку держави.

Це завдання передбачатиме підтримку гарантій сталого миру для недопущення повторних агресій з боку Росії, встановлення справедливості, притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності, євроінтеграцію та перехід до відновлення України як передової європейської демократичної держави. Також важливо зберегти згуртованість українців.

“Фундаментом для успішного проходження перехідного періоду є три складові: згуртованість суспільства, розбудова держави та її інституційних спроможностей та встановлення верховенства права”, – наголосив він.

Прагнення українців встановити повноцінну демократію, верховенства права та відхід від олігархічних та корупційних практик, відновити гідність та справедливість, вступити до ЄС і НАТО, мають стати базою для функціонування держави задля збереження демократичного зв’язку між суспільством та владою, уникнення внутрішніх конфліктів і підтримки сталого миру.

Галіфакський міжнародний безпековий форум (Канада) проходив 18-20 листопада. У ньому брали участь найвищі посадовці в сфері безпеки різних країн, зокрема міністри оборони.

Коли закінчиться війна і звільнять Крим — прогноз заступника міністра оборони Володимира Гаврилова