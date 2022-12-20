300 днів повномасштабної війни: ситуація на фронті 20 грудня і втрати противника

Сьогодні рівно 300 днів повномасштабної війни в Україні. Про ситуацію на фронті і втрати противника НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.
Загальна ситуація на фронті 20 грудня
Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.
Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.
Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.
Ситуація на окремих напрямках
- На Волинському і Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь та російської федерації продовжують знаходитись в прикордонних з Україною районах.
- На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі і Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кіндратівка, Водолаги, Запсілля і Їздецьке на Сумщині.
- На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чугунівка та Дворічна Харківської області.
- На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Площанка, Червонопопівка і Діброва Луганської області.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріли з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії по наших позиціях в районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це – Верхньокам’янське, Берестове, Яковлівка, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.
- На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під ураження потрапили райони населених пунктів Темирівка, Червоне, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка і Милове на Херсонщині.
Успіхи ЗСУ
Ворог продовжує зазнавати втрат, підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня поточного року в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація щодо загиблих та поранених окупантів уточнюється.
Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.
Втрати окупантів
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 99230 (+430) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2995 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5) од,
- артилерійських систем – 1960 (+7) од,
- РСЗВ – 410 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 212 (+0) од,
- літаків – 281 (+0) од,
- гелікоптерів– 266 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
- крилаті ракети ‒ 653 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 177 (+2).
Дані уточнюються.
Джерело: Генштаб ЗСУ