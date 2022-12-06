Систему Patriot не передаватимуть Україні – де розмістять установку ППО

Польща та Німеччина ухвалили рішення щодо системи Patriot. Комплекс протиповітряної оборони не передаватимуть Україні

Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє NNS

“Після розмови з Міністерством оборони Німеччини я з розчаруванням прийняв рішення відмовитися від підтримки України”, – йдеться у повідомленні.

Де встановлять систему Patriot

Блащак зазначив, що розгортання систем ППО Patriot у західних регіонах України посилило б безпеку поляків та українців.

“Тож ми приступаємо до робочих домовленостей щодо розміщення пускової установки в Польщі та підключення їх до нашої командної системи”, – додав міністр оборони..

Як відомо, після падіння ракети у Польщі влада Німеччини запропонувала передати систему ППО Patriot, щоб розмістити її на українсько-польському кордоні.

При цьому Польща попросила Німеччину надати Patriot Україні, аби захистити небо від ракет. Проте Німеччина зазначила, що дані системи ППО призначені лише для клаїн-челнів НАТО.

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