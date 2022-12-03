Життя після війни – як в Україні планують залучати ветеранів до цивільного життя після мобілізації

Через військове вторгнення РФ в Україні продовжили загальну мобілізацію та воєнний стан до 19 лютого 2023 року. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років. У Мінветеранів розповіли, як планують залучати ветеранів до цивільного життя після війни

У Мінветеранів вже зараз розпочали підготовку до того, щоб надати інструменти розвитку для всіх Захисників і Захисниць, які повернуться до цивільного цивільного життя після війни.

Про це заявила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна на VI Українському жіночому конгресі, повідомляє NNS

Вона зазначила, що станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 493 550 учасників бойових дій, з них понад 38 тисяч – жінки. Однак після повномасштабного вторгнення РФ ця цифра збільшиться в рази.

Лапутніна зазначила, що Мінветеранів створило Єдиний електронний реєстр ветеранів війни, завдяки якому ми зможемо розуміти і аналізувати, скільки і яких спеціальностей потребуватиме економіка того регіону, куди буде повертатися людина після служби.

Як залучатимуть ветеранів до життя після війни

«Ми, як Міністерство, маємо стати «хабом», який модеруватиме цей процес. За посередництва держави військовий після переходу до цивільного життя має отримати змогу стати Воїном відновлення. Ми маємо надати йому всі інструменти, щоб він зміг відновлювати країну та підтримувати свою сім’ю», – сказала вона.

За її словами, Мінветеранів спільно з іншими відомствами працюють над створенням системи переходу від військової кар’єри до цивільного життя.

«Ми започаткували інституційну реформу у сфері безпеки і оборони – систему переходу з військової кар’єри до цивільного життя. Це означає, що людиноцентричний підхід має бути запроваджений в суб’єктах сектору безпеки і оборони як до чоловіків, так і до жінок», – пояснила вона.

Голова відомства наголосила, що багато переломних моментів на ціннісному рівні відбудеться в світі завдяки поєднанню зусиль чоловіків та жінок у захисті України.

«Ми зараз воюємо за цінності, які маємо захистити і з якими маємо продемонструвати світові, що насправді сучасна історія світу твориться тут, в Україні», – резюмувала вона.

Раніше Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна розповіла, що у майбутньому в Україні слід запровадити військову підготовку цивільного населення. А також – зберегти потенціал підготовлених військових.

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