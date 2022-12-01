Після блекауту криміногенна ситуація поліпшилася, кількість ДТП зменшилася – Нацполіція

Як змінилася криміногенна ситуація в Україні після крайнього масового ракетного удару, який стався 23 листопада, розповіли у Національній поліції, оприлюднивши офіційну інформацію від голови Нацполіції Ігоря Клименка, передає NNS.

З 23 листопада, коли російські ракети нанесли чергову шкоду об’єктам критичної інфраструктури, поліція збільшила кількість нарядів на вулицях та посилила заходи безпеки на дорогах населених пунктів, – йдеться у повідомленні.

У поліції стверджують, що результати позитивні. Кількість злочинів, зареєстрованих з 23 по 30 листопада, зменшилася на 16% порівняно з позаминулим тижнем. При цьому поменшало повідомлень про:

шахрайства (на 24%)

викрадення транспортних засобів (на 23%)

крадіжок (на 7%)

пограбувань (на 3%)

Щодо безпекової ситуації на автошляхах держави в цей період

Кількість ДТП зменшилась на 13%. На 22% менше трапилося автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах.

Ситуація під контролем. Національна поліція України працює. І пам’ятайте: у підрозділах поліції завжди зможете зарядити ґаджети та зігрітися, – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що росія розповсюджує фейки, нібито, в Україні через темряву погіршилася криміногенна ситуація, на вулицях міст коїться суцільний хаос.

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