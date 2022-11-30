Для чого росія запускає ракети зі знятими ядерними боєголовками по Україні

Російські війська запускають по цілях в Україні крилаті ракети зі знятими ядерними боєголовками, щоб спробувати вичерпати запаси української протиповітряної оборони.

Про це повідомив військовий високопосадовець США 29 листопада, цитує Reuters, передає NNS.

Так, у чиновника запитали про оцінку британської розвідки, що росія, ймовірно, обстрілює Україну старими ядерними крилатими ракетами, з яких зняли ядерні боєголовки.

«Це, безумовно, те, що вони намагаються зробити, щоб пом’якшити вплив систем протиповітряної оборони, які використовують українці», відповів журналістам представник Пентагону.

У Пентагоні заявили, що посилення ракетних ударів росії по Україні частково покликане вичерпати запаси української протиповітряної оборони та остаточно досягти панування в небі над країною.

Через Сполучені Штати та інші союзники зосередилися на постачанні ППО для України. Це варіюється від систем, що були в спадщину радянських часів, до більш сучасних, західних.

Що відомо?

Як зазначало у звіті від 26 листопада Міноборони Великої Британії, зображення з відкритих джерел показують уламки ймовірно збитої крилатої ракети, яку, схоже, розробили у 1980-х роках винятково як систему доставлення ядерної зброї.

У випадку обстрілу України росіяни, ймовірно, замінили боєголовку на баласт, вказують у британській розвідці. Попри те що такі ракети можуть завдати певних руйнувань, навряд чи вони зможуть досягнути «надійного ураження визначених цілей», кажуть у Міноборони Великої Британії.

Джерело

Російські війська хочуть збільшити напрямки ударів по Україні – Повітряні сили