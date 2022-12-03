На яких умовах Байден буде готовий зустрітися з путіним для переговорів про мир в Україні.

Позицію Сполучених Штатів пояснив на брифінгу в п’ятницю речник Держдепартаменту Нед Прайс, передає NNS з посиланням на Укрінформ.

За його словами, Байден зустрінеться з путіним, якщо рф продемонструє готовність покласти край війні – причому будь-яка дипломатія передбачатиме участь України й НАТО.

«Те, що сказав президент Байден учора – це якщо президент путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові долучитися до дипломатії. Включно з можливими переговорами (Байдена – ред.) з президентом путіним», – заявив Прайс.

Він уточнив, що Сполучені Штати робитимуть це в тісній координації із союзниками по НАТО і, звісно, з Україною.

«Нічого про Україну без України», – підтвердив він принцип, яким керується американська сторона щодо будь-яких переговорів стосовно українського питання.

Прайс окремо підкреслив, що Сполучені Штати ніколи не визнають спроб незаконної анексії росією українських територій, які вона окупувала після 2014 року.

Водночас, за його словами, зараз росія дуже чітко дає зрозуміти, що вона не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію. Це підтвердили й останні коментарі кремля, і дії рф упродовж останніх тижнів.

«Тож разом із нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, щоби притягнути росію до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в її зусиллях захиститися від російської агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв’язаної путіним», – підсумував представник Держдепартаменту США.

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Джерело: Укрінформ