Навіщо Росія робить заяви про переговори з Україною – пояснення ISW

Росія намагається отримати вигоду від бажання Заходу вести діалог. Країна-агресор хоче створити динаміку, в якій союзники будуть відчувати потребу зробити превентивні поступки в надії переконати Росію розпочати переговори з Україною

Про це розповідає Інститут вивчення війни (ISW), передає NNS

Аналітики нагадали, що 2 грудня Володимир Путін провів телефонну розмову з Олафом Шольцом, в якій неправдиво заявив, що фінансова та військова допомога Заходу Україні створює ситуацію, коли український уряд категорично відкидає переговори між Москвою та Києвом.

Своєю чергою канцлер Німеччини відповів, що будь-яке дипломатичне вирішення війни має передбачати виведення російських військ з території України.

“Дзвінок Путін-Шольц відповідав дипломатичному зверненню Джо Байдена 1 грудня, у якому глава США вказав, що готовий поговорити з російським диктатором, якщо той шукатиме спосіб припинити війну”, – мовиться у звіті ISW.

Далі фахівці розповіли, що Дмитро Пєсков відповів на коментар Байдена та наголосив, що “спеціальна військова операція” продовжуватиметься. Речник Кремля також додав, що небажання Штатів визнати незаконну анексію українських територій Росією “значно ускладнює пошук точки дотику в можливих переговорах”.

“Заяви Путіна та Пєскова щодо переговорів є наслідком коментарів Сергія Лаврова 1 грудня в контексті засідання ОБСЄ, повторюючи ту саму вимогу, яку Москва висувала до НАТО раніше. Міністр закордонних справ РФ зазначив, що Кремль буде готовим до переговорів, якщо Захід погодиться обговорювати документи, запропоновані Росією 17 грудня 2021 року. Тоді МЗС РФ опублікувало вимоги щодо “гарантій безпеки”, в яких передбачався розширений перелік поступок щодо військових дій НАТО та Заходу в Європі, зокрема пункт про нерозширення Альянсу”, – пояснили в Інституті вивчення війни.

В Інституті вивчення війни пояснили, навіщо Росія робить заяви про переговори з Україною

Аналітики припускають, що Путін, Лавров і Пєсков зробили ці заяви щодо переговорів, аби створити у Заходу враження, що Росію потрібно залучити до переговорів.

“Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, за якої західні офіційні особи пропонуватимуть РФ превентивні поступки в надії переконати Росію розпочати переговори, не вимагаючи значних попередніх поступок у відповідь. Кремль також зберіг свою розпливчастість щодо теми переговорів, ймовірно, аби переконати Захід розпочати процес без чіткого визначення того, чи ведуться переговори про припинення вогню, мирний процес чи остаточну мирну угоду”, – розповіли в ISW.

Фахівці певні, що лише Росія отримає вигоду від тимчасової угоди з Україною та західними країнами. Адже таким чином Путін намагається створити паузу в бойових діях, що дозволить йому зміцнити російську армію для майбутніх операцій для досягнення максималістичних цілей в Україні.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

Російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, незважаючи на успіх української ППО.

Додаткові західні системи ППО спонукають російську провоєнну спільноту поставити під сумнів російську повітряну кампанію проти української інфраструктури.

Російські офіційні особи висувають умови для переговорів щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції, від яких Росія, ймовірно, відмовиться, і яка не усуне або не зменшить поточну загрозу для ЗАЕС.

Українські війська здійснили локальні прориви на південний захід і північний захід від Кремінної.

Російські війська продовжували мінімальне просування в районі Бахмута та вели наступальні дії в районі Авдіївки-Донецька.

Через українські удари російським військам може бути важко правильно розподілити та розгорнути сили в тилових районах на півдні України.

Погана матеріально-технічна база, некерований мобілізований персонал і внутрішні протести продовжують заважати Кремлю досягти цілей часткової мобілізації.

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