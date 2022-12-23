В Україні створили застосунок для навчання під час блекауту: як він працює

В Україні створили застосунок для навчання у школі під час блекауту. Його розробниками є члени віртуальної школи Unicorn School, передає НСН.

«Завдяки функції розумного завантаження навчальний матеріал з усіх предметів кожного дня дистанційно завантажується вчителями прямо в пристрій, а дитина має змогу вже в додатку вчити уроки, навіть без світла та інтернету. А також виконувати домашні завдання в додатку, який автоматично відправить їх на перевірку вчителю одразу ж при відновленні звʼязку з інтернетом. При цьому в учня залишається доступ до підручників та понад 17 000 інших методичних матеріалів. Дитина в залежності від ситуації може обрати, який предмети вчити саме зараз, не привʼязуючись до розкладу, а після кожного пройденого уроку є перевіркові завдання», розповів один з розробників застосунку Роман Мединський.

В Україні створили застосунок для навчання під час блекауту

Унікальністю застосунку є не тільки в його автономності, а в тому, що навчання в ньому проходить у форматі комп’ютерної гри. У ньому учень стає головним героєм з персональним аватаром – лицарем чи принцесою у казковому онлайн-королівстві. Всі уроки оформлені в ігровому стилі з візуалізацією кожного предмета.

«Методика класичної освіти в поєднанні із захоплюючим гейміфікованим підходом, що полягає в розумінні мотивації як рушійної сили в освіті дитини. До звичайних оцінок учень отримує чарівні кристали, золоті монети, кубки та інші нагороди, які дозволять «прокачати» свого аватара та перейти на наступний рівень – отримати доступ до наступного рівні гри – нової теми навчальної програми. Все це мотивує дитину на отримання саме знань, а не оцінок. Батьки при цьому отримують детальну статистику як за часом навчання, так і за його ефективністю та результативністю, а також зворотний зв’язок від викладача», додали автори застосунку.

Навчання учнів з 5 по 11 класи проходить за ліцензією та програмою, що відповідає вимогам Міністерства освіти та науки України. Учнів готують до складання ДПА та ЗНО. Завантажити застосунок для платформ IOS та Android можна за посиланням.

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