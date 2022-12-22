Коли в Україні можуть припинити відключати світло – розповів Герман Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів, коли в Україні можуть припинити відключати світло, передає НСН.

Якщо армія РФ не буде завдавати нових масованих ударів по українській інфраструктурі, то стабілізувати енергосистему і припинити відключення електроенергії можна до літа.

«Швидкість відновлення пов’язана з обстрілами. Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням вже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа», розповів міністр енергетики в інтерв’ю журналу Forbes.

Коли в Україні можуть припинити відключати світло

Ще одним варіантом стабілізації електроенергії є її імпорт. До того ж Україна вже тестувала імпорт у невеликих обʼємах.

«Ми зараз опрацьовуємо механізми, які дозволять суттєво збільшити імпорт електроенергії. Зараз це 600 МВт – день, 700 МВт – ніч. Технічно можливість набагато більша – 1,6-2 ГВт», додав Герман Галущенко.

За його словами, вирішити проблему електроенергії Україні може допомогти більша кількість систем ППО.

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