Чи працюватиме додаток monobank під час блекауту

Як працюватиме додаток monobank під час тривалого вимкнення світла, скільки коштувала банку підготовка до блекауту.

Мобільний monobank витратив до $1 млн на підготовку до можливого блекауту в Україні. Крім того, щомісяця банк платитиме сотні тисяч доларів за зберігання даних у “хмарі”.

Про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський в інтерв’ю “НВ. Бизнес”, передає NNS.

За його словами, підготовку до масштабних відключень електрики банк розпочав після першого обстрілу енергосистеми, 10 жовтня. І вже з понеділка, 21 листопада, monobank був готовий до сценарію повного блекауту.

При цьому Гороховський пояснив, що всі сервіси банку перемістили в “хмару”, наразі дані перебувають у хмарному сховищі Amazon. Це коштує банку сотень тисяч доларів щомісяця.

“Тобі треба відправити туди основні бази, ти платиш “Амазону” за той обсяг інформації, що там зберігається. З нашими обсягами інформації – це величезні чеки”, каже Гороховський.

Однак це забезпечить безперебійність роботи банку у разі тривалого блекауту. Гороховський запевняє, що мобільний додаток, транзакції та всі основні сервіси працюватимуть. Однак такі послуги, як, наприклад, оформлення розстрочок або кредитів, переказ грошей по номеру телефону будуть недоступні.

Щодо розрахунків картками у разі тривалої відсутності електроенергії, то оплати прийматимуть магазини, які працюють на генераторах, вважає співзасновник monobank.

Джерело: ubr

Як працюватимуть банки під час блекауту? Чи варто зняти готівку вже зараз?