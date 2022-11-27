Як готуються працювати банки під час блекауту? Чи варто українцям зняти готівку зі своїх карток заздалегідь?

Росія продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України, намагаючись повністю залишити нас без світла та зв’язку. У таких обставинах усі структури намагаються продумати план – як працювати та надавати необхідні населенню послуги.

Національний банк України теж розробив такий план, а також створив спеціальний штаб по забезпеченню безперебійної роботи банківської системи. Його очолює заступник голови НБУ.

Про це 24 каналу розказав економіст та член ради НБУ Василь Фурман, передає NNS.

Банки під час блекауту – чи будуть працювати

За його словами, ключове завдання – це те, щоб банківські відділення могли працювати під час блекаута. Відповідно їх потрібно забезпечити електроенергією та готівкою, а працівники повинні мати змогу дістатися на роботу. Це необхідно, щоб люди і бізнес могли здійснювати платежі та отримувати весь комплекс банківських послуг навіть у крайньому разі.

Фурман уточнив, що вже є близько тисячі відділень, які готуються до повного відключення світла. Першою чергою, мова йде про системно важливі банки, яких в Україні є 14, але й багато інших банків, малих та середніх, також закуповують дизель-генератори і планують працювати в режимі блекаута.

Важливо, що працюватимуть і колцентри НБУ та системно важливих банків, і якщо громадянин чи бізнес хоче отримати ту чи іншу послугу, він може попередньо зателефонувати, наприклад, до “ПриватБанку”, “Ощадбанку” чи до іншого, і отримати інформацію, куди звернутися, щоб якнайшвидше зробити те, що потрібно.

Чи варто знімати готівку

Також Фурман зауважив, що в цілому станом на зараз немає проблем із забезпеченням банків готівкою – НБУ робить все для того, щоб їх і не було. Так, великі банки, насамперед “ПриватБанк“, “Ощадбанк”, днями прийняли рішення щодо збільшення ліміту зняття готівки з банкоматів:

“ПриватБанк” – 20 тисяч гривень,

“Ощадбанк” – 50 тисяч гривень.

Крім того, скасували усілякі комісії щодо платіжних карток інших банків на випадок, коли люди зніматимуть гроші з карток інших банків у їхніх банкоматах.

Українцям вартує мати хоча б мінімальну кількість готівки, якої вистачить на забезпечення базових потреб протягом умовного тижня, аби бути застрахованим на будь-які випадки. При цьому створювати штучну паніку та ставати у величезні черги до банкоматів не треба.

Економіст пояснив, що до повномасштабної війни безготівкові розрахунки розвивалися набагато швидшими темпами, аніж готівкові, тому що безготівка була і зручною, і вигідною, і безпечною. Але в нинішніх умовах, коли ворог чинить енергетичний терор мирного населення нашої держави, зрозуміло, що треба перестраховуватися.

Джерело: 24 канал