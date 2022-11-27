В Кабміні пропонують скасувати ДПА для випускників шкіл у 2023 році

В Кабміні пропонують скасувати ДПА для випускників шкіл у наступному році. Вже схвалено відповідний законопроєкт, передає NNS.

Кабінет Міністрів пропонує скасувати державні підсумкові атестації для українських школярів. Таким чином, вступ до вищих навчальних закладів відбуватиметься за національним мультипредметним тестом (НМТ).

«Схвалено проєкт Закону “Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року”. Законопроєктом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році. Встановлено, що прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався у 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік», повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

В Кабміні пропонують скасувати ДПА для випускників шкіл

Отже, ухвалений законопроєкт передбачає прийом абітурієнтів до закладів вищої та фахової передвищої освіти, як і у 2022 році (на основі НМТ 2022 і 2023 років, ЗНО – 2021 – авт.). За цими ж умовами прийматимуть тих, хто претендує на здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра.

Нагадаємо, у 2021 році через COVID-19 в Україні скасували іспити для випускників шкіл. Хто бажав вступити до вищого навчального закладу, повинен був здати ДПА у формі ЗНО. У 2022 році, через війну, скасували проведення екзаменів у школі, ЗНО та вступних іспитів. Випускники шкіл складали національний мультипредметний тест. А бакалаври, які вступали на магістратуру – магістерський комплексний тест.

Джерело – “Голос країни”

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