NNS В Міносвіти розповіли, як планують провести вступну компанію – 2023. Якщо Верховна Рада України ухвалить відповідний законопроєкт, то замість ЗНО вступники писатимуть Національний мультимедійний тест. Повідомляє

«ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном. Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення зовнішнього незалежного оцінювання у традиційному форматі», розповів Міністр освіти Сергій Шкарлет у своєму телеграм-каналі.

Як альтернативу ЗНО у Міністерстві освіти України розглядають проведення удосконаленого національного мультимедійного тесту. Його тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів. Національний мультимедійний тест складатиметься з обов’язкового та додаткового блоків.

Обов’язковий блок буде складатися з чотирьох предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники НМТ впродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики. Після короткої перерви, ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії України та іноземної мов.

В окремий день абітурієнти зможуть скласти додатковий блок національного мультимедійного тесту з фізики, хімії чи біології. Його результатом можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з цих предметів триватиме 75 хвилин.

В Міносвіти розповіли, як планують провести вступну компанію наступного року

Реєстрацію для участі в НМТ планують розпочати у квітні, а тестування у червні – липні 2023 року в межах основної та додаткової сесій. В наступному році, для вступу у заклади освіти можна буде використовувати;

НМТ 2023 року; НМТ 2022 року; ЗНО 2020-2021 років.

«Змінити формат проведення вступних випробувань можливо лише після ухвалення відповідного Закону, що є компетенцією Верховної Ради України», наголосив Сергій Шкарлет.

В Міносвіти обіцяють надати більше роз’яснень, після ухвалення відповідного закону