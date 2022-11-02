Освіта в Словаччині для Українців: що потрібно знати в 2023 році

Європейська освіта з кожним роком стає все більше доступнішою. І зараз, коли вже розпочалася вступна кампанія на 2023 рік, ми хочемо розібрати все, що стосується навчання в університетах Словаччини для українців у 2023 році, щоб ви розуміли перспективи.

Вступна кампанія 2023 року вже розпочалася

Незважаючи на те, що навчання в Словаччині розпочинається в середині, а то й наприкінці вересня, нова вступна кампанія вже розпочалася. Це важливо тим, хто бачить себе на творчих спеціальностях на кшталт гри на музичних інструментах, співах тощо. Пам’ятати, що запис закривається вже 30 листопада і якщо ви хочете стати, наприклад, відомим музикантом, то часу на роздуми стає дедалі менше. Всі інші спеціальності розпочинають приймальну кампанію пізніше, проте якщо у вас є тверде бажання вступити до Словаччини, то вибирати спеціальність, вивчати мову та дізнаватися про всі тонкощі вступу потрібно вже зараз.

Головний плюс – безкоштовна освіта

Так, у Словаччині освіта безкоштовна для всіх – як місцевих студентів, так і іноземців. Але це за умови, що ви вступили до одного з державних університетів. Крім цього, є можливість претендувати на стипендії. Якщо у вас були чудові оцінки у школі, то деякі факультети готові виплачувати таким студентам так звані мотиваційні стипендії, щоб підтримувати інтерес до навчання та майбутньої спеціальності. Ми про це говоримо, бо для студентів з України це також актуально.

До речі, безкоштовні усі стадії навчання: бакалаврат, магістратура, докторантура тощо. Єдині умови – здавати все вчасно, тому що якщо ви переходите з однієї спеціальності на іншу або не захищаєте підсумкову роботу в рік випуску, то за один академічний рік заплатити все ж таки доведеться.

2022 рік – рік напливу іноземних студентів

У 2022 році кількість іноземних студентів у словацьких університетах зросла у рази порівняно з попередніми роками. Це пов’язано з тим, що Словаччина стає все більш популярною для здобуття освіти, а також з подіями, що відбуваються у світовій політиці. І якщо раніше багато словацьких університетів відкривали друге та третє коло вступу для абітурієнтів, то цього літа це зробили мінімум вузів. Крім того, виник і так званий конкурс атестатів, коли факультети справді порівнювали особисті справи майбутніх студентів і за підсумком надходили ті, хто мав бал вище.

Є всі підстави вважати, що така ж ситуація збережеться і під час вступної кампанії на 2023/2024 рік. Тому наша головна рекомендація: якщо ви закінчуєте школу у 2023 році, постарайтеся максимально покращити свої оцінки та навчайте заздалегідь словацьку, щоб 100% вступити до одного зі словацьких університетів.

Яким чином вступити до Словаччини

Варіантів вступити є кілька. Можна вибрати самостійний шлях: ви шукайте університет, подаєте заявку, заповнюєте всі необхідні папери, вирішуєте питання з нострифікацією атестата або диплома, перекладаєте та завіряєте документи, реєструєтеся в поліції. Або є другий варіант: вибрати компанію-посередника, яка робитиме все за вас. Таких багато, але “Free Student” вже давно на ринку подібних послуг і заслужили гарну репутацію у своїх колах завдяки тому, що виконують усі умови договору та допомагають на всіх етапах – від підбору університету та спеціальності до супроводу на медичний огляд.

Тут важливо і те, що компанія дає 100% гарантію надходження, що важливо, якщо ви уважно прочитали попередній текст про те, що рівень підготовки та кількість абітурієнтів зростає, тому за нашими прогнозами ситуація навесні-літом 2023 року не зміниться, а наплив абітурієнтів залишиться таким самим високим.

Освіта у Словаччині – як шанс змінити майбутнє

Вища освіта в Словаччині справді якісна і диплом будь-якого університету котируватиметься далеко за межами країни. Тому здобувши освіту тут, ви станете затребуваним фахівцем, який зможе застосувати отримані знання на практиці як в Україні, так і за кордоном. Це справді відмінний досвід і ми рекомендуємо надходити в 2023 році, поки більшість спеціальностей не вимагають складання вступних іспитів та якоїсь особливої ​​підготовки.