За якими правилами працюватимуть Пункти незламності – розповів Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, за якими правилами працюватимуть Пункти незламності. Їх кількість по всій Україні збільшать на третину, передає НСН.

Тепер Пункти незламності працюватимуть цілодобово й за єдиними правилами.

За якими правилами працюватимуть Пункти незламності

«Сьогодні на засіданні Уряду затвердили порядок їх організації та роботи. Пункти функціонувати цілодобово. Кожен мусить бути забезпечений генератором, автономним опаленням, інтернетом, зв’язком, водою, засобами гігієни тощо», написав Шмигаль у своєму телеграмі.

За його словами, українці по всій країні отримають доступ до однакового набору послуг. Це задовольнить критичні потреби людей на час відновлення пошкодженої ворогом інфраструктури.

«Наразі вже функціонує понад 5 тисяч “Пунктів незламності“. Працюємо, щоб їхня кількість збільшилася утричі», додав Шмигаль.

По всій Україні розгорнули пункти незламності, де є світло, тепло, інтернет, мобільний зв’язок