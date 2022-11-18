В Херсоні запрацювали «Пункти Незламності»: які послуги вони надають людям

В Херсоні запрацювали перші «Пункти Незламності». Цей проект був реалізований ДСНС спільно з Херсонською ОВА. Повідомляє NNS.Пункти Незламності – це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися Інтернетом.

«Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла», наголосив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його словами, поновлення електропостачання на деокупованій території півдня пріоритетним завданням. Зараз фахівці роблять все можливе, аби світло у деокупованому Херсоні з’явилося до кінця цього тижня.

Найближчим часом вищезгадані Пункти Незламності з‘являтимуться по всьому місту та області.

В Херсоні запрацювали «Пункти Незламності» – фото

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