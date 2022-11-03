Данилов прокоментував зникнення прапора росії у Херсоні

Секретар РНБО Олексій Данилов прокоментував раптове зникнення прапора росії у Херсоні, передає NNS, посилаючись на Ліга.Новини.

Коментуючи фотографію з відсутнім на будівлі Херсонської облдержадміністрації прапором країни-окупанта Росії, секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов припустив, що в поки що окупованому обласному центрі “незабаром буде щось цікаве відбуватися”.

На запитання, чи він знає щось про те, чому в Херсоні “почали пропадати російські триколори”, Данілов відповів: “Чому тільки в Херсоні? Повірте, розуміємо, що відбувається”.

За його словами, “так само відбувалося і в Ізюмі, і в інших містах, до яких наближалися наші Збройні Сили”.

“Це говорить про те, що, мабуть, скоро в Херсоні щось буде цікаве відбуватися”, – сказав він.

Нагадаємо, триколор з будівлі ХОДА зник сьогодні, 3 листопада.

Зняли російські прапори і з частини навчальних закладів. Також у місті немає кількох блокпостів, зокрема на Острові, який став одним із перших встановлених на початку окупації.

Крім того повідомляють про те, що армія РФ залишила свої блокпости в Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці. А колаборант Стрємоусов заявив сьогодні в інтерв’ю російському телеканалу, що військам рф можливо доведеться вийти з Херсона.

Херсон сьогодні прокинувся без триколору, також в області зникли деякі блокпости