Моторошні фото: масований удар «Градами» по Білозерці на Херсонщині – є загиблі і поранені, побито понад 60 будинків

Росіяни здійснили масований удар «Градами» по Білозерці на Херсонщині. Терористи понівечили понад 60 будинків, вбили і поранили людей.

Про це «Новини України – НСН» повідомляють з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти накрили Білозерку «Градами» сьогодні вранці.

На цю годину відомо про двох загиблих та пʼятьох травмованих.

Зокрема відомо, що у власній оселі смертельні поранення дістала 72-річна місцева жителька. Тіло ще однієї жінки дістали з-під завалів.

З вибуховими травмами, контузією, уламковими пораненнями потилиці та стегна до лікарні доставили 43-річного чоловіка.

У власній квартирі через ударну хвилю постраждала 69-річна медпрацівниця. Вона дістала контузію, струс головного мозку та вибухову травму. Потерпілій на місці надали меддопомогу.

Місцеві жителі, 52 та 39 років, дістали контузії та вибухові травми. Їм теж необхідну допомогу надали на місці.

Також під удар російського безпілотника потрапила фельдшерка, котра допомагала потерпілим. 26-річну жінку шпиталізували з вибуховими травмами й контузією.

Моторошні фото: масований удар «Градами» по Білозерці на Херсонщині

Ось так виглядає мирна Білозерка після удару армії терористів.

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