На Херсонщині 5 загиблих і 9 поранених за добу. Серед поранених дитина – їй відірвало руку.

Про наслідки ворожого терору розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають «Новини України – НСН».

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Михайлівка, Кізомис, Садове, Токарівка, Шевченківка, Українка, Приозерне, Гаврилівка, Берислав, Львове, Одрадокам’янка, Томарине, Антонівка, Дніпровське, Чорнобаївка, Білозерка, Комишани, Тягинка, Микільське, Високе, Понятівка, Велетенське, Благовіщенське та місто Херсон.

російські військові поцілили в обʼєкти критичної та соціальної інфраструктури, зокрема Пункт Незламності, навчальні заклади, медичну установу, адмінбудівлі та газопровід; у житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 42 приватні будинки. Пошкоджено господарчу споруду, гаражі та приватні автомобілі.

На Херсонщині 5 загиблих і 9 поранених

Через російську агресію 5 людей загинули, ще 9 – дістали поранення, з них – 1 дитина.

Зокрема, двоє людей загинули у Приозерному Херсонського району. Один зі снарядів влучив у подвір’я житлового будинку. Внаслідок чого смертельні травми отримала 72-річна жінка. Також травми, несумісні з життям, отримала 50-річна жінка. Під час атаки вона знаходилась на вулиці.

Також через обстріл ще двоє людей постраждали. В 41-річного чоловіка – вибухова та черепно-мозкова травми, а також поранення ноги. Жінка, 58 років, дістала уламкове поранення плеча, грудної клітини та живота.

Вдень окупанти обстріляли Токарівку Дар’ївської громади. Від отриманих травм загинув 41-річний чоловік.

Через артилерійський обстріл у Комишанах загинула родина – 44-річний чоловік та 40-річна жінка. Вони отримали вибухові травми, несумісні з життям.

Ввечері окупанти вдарили по житловому сектору в Чорнобаївці.

Тут внаслідок влучання снаряду в будинок дістала поранення 16-річна дитина. В неї – травматична ампутація руки, уламкові поранення тулуба.

«Швидка» доставила підлітка до лікарні у вкрай важкому стані.

Дитина сама була у домі, мабуть злякалась і побігла до нас у кухню, – в розпачі розповідає бабуся 16-річної дівчинки, яка потрапила під ворожий удар у Чорнобаївці

Нині їх будинок – в руїнах. Зрешечені уламками стіни, потрощена покрівля, побиті вікна й шибки.

Наслідки чергового російського терору – у відео.

У ДСНС повідомляють, що через чергові атаки армії рф по Херсонщині виникло 25 пожеж

Після влучання боєприпасів по житловому сектору населених пунктів області горіли будинки, господарчі споруди, багатоквартирний будинок та гаражне приміщення.

Також ліквідовано 9 пожеж в екосистемах площею 9,1 гектарів.

На більшості пожеж ворог здійснював повторні обстріли перешкоджаючи роботі рятувальників, але не дивлячись на всі загрози пожежі ліквідовано

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