Росіяни вбили людей у Нікополі і на Херсонщині сьогодні: терор прифронтових областей триває

Терор прифронтових областей триває. Вже відомо, що росіяни вбили людей у Нікополі і на Херсонщині сьогодні. На жаль, у вечірніх зведеннях ОВА можуть з’явитися дані про нові жертви.

«Новини України – НСН» постійно стежать і розповідають, який жах відбувається у регіонах поблизу лінії зіткнення. Там постійно гинуть люди – переважно літні, адже саме такі мешканці як правило залишаються на небезпечних територіях. Безпорадні, хворі, з мізерною пенсією і невеликими перспективами облаштуватися десь на новому місці. Ворог методично руйнує їх житло, а люди латають його, як можуть, і продовжують триматися за свій рідний куточок землі.

Терор прифронтових областей триває…

У Нікополі загиблий і поранені

Сьогодні, з 6-ї ранку ворожі війська розпочали атаки на місто Нікополь, що у Дніпропетровській області. Близько 09:30 зі швидкої надійшло повідомлення, що в приміщенні літньої кухні виявлено тіло 62-річного чоловіка, який під час артобстрілу отримав тяжкі травми та загинув. Ще троє людей поранено осколками – це двоє чоловіків і жінка. Є руйнування цивільної інфраструктури.

Ворог атакує Нікопольщину щодня.

Так, вчора, 9 липня, армія окупанта атакувала з дронів та артилерії райцентр, Мирівську, Марганецьку та Покровську сільську територіальну громаду. Загалом за добу на лінію 102 надійшло понад 30 повідомлень від громадян щодо атак рф.

Внаслідок ударів пошкоджено сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, господарські споруди, газогони та лінії електропередач.

Фото наслідків обстрілів Нікополя.

На Херсонщині теж загиблий

Через російський обстріл села Інгулець на Хероснщині сьогодні загинув місцевий житель.

Ворожий удар прийшовся по одному з житлових будинків. Травми, несумісні з життям, отримав 57-річний чоловік, котрий знаходився на подвірʼї.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами в області опинилися Дніпровське, Кізомис, Берислав, Станіслав, Антонівка, Токарівка, Широка Балка, Садове, Тягинка, Золота Балка, Ольгівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в навчальний заклад; житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 18 приватних будинків. Пошкоджено гаражне приміщення та автомобіль.

Через російську агресію вчора на Хероснщині 1 людина загинула, ще 4 – дістали поранення.

Запоріжжя

Під обстрілом і прифронтові райони Запоріжжя.

Вчора, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. Понівечено житло людей. А сьогодні постраждав рятувальник. Внаслідок атаки прифронтового населеного пункту, сталося пряме влучання в будівлю пожежної частини. В результаті горіла покрівля гаражу на площі 400 кв.м та пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль, який перебував у приміщенні.

Вже не вперше ворожі війська обстрілюють пожежні підрозділи Запорізького регіону. Під час слідування в укриття внаслідок вибухової хвилі отримав травму рятувальник. Його госпіталізували до лікувального закладу. Інші рятувальники не постраждали.

Підрозділ ДСНС, який продовжує службу в одному із прифронтових населених пунктів, по-справжньому став осередком безпеки та надії серед цивільного населення. Рятувальники першими прибувають ліквідовувати наслідки ворожих атак, часто під загрозою повторних обстрілів, ризикують життям, виконуючи свої обов’язки. Країна-терорист, не маючи жодних моральних чи громадянських цінностей, всупереч міжнародним конвенціям та доктринам, продовжує атаки на українських рятувальників, – кажуть у ДСНС

Фото наслідків ворожої атаки

Харківщина

Сьогодні, 10 липня близько 8:00 було обстріляно Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю селищної ради.

Також 10 липня о 05:03 росіяни вдарили по м. Куп‘янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено газову трубу, 2 приватних домоволодіння та зруйновано обʼєкт логістичної інфраструктури.

Станом на сьогодні про постраждалих і жертви не повідомлялося. А от вчора вони, на жаль, були.

За минулу добу по території Харківщини випущено 28 ворожих КАБів.

9 липня у смт Куп’янськ-Вузловий внаслідок обстрілу горів одноповерховий будинок сімейного, пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, зруйнований приватний будинок. Чоловік 40 років, 88-річна жінка та 18-річна дівчина отримали поранення. Жінка 73 років зазнала гострої реакції на стрес. На місці загинули двоє людей: 73-річний чоловік та 67-річна жінка.

Фото наслідків обстрілів Харківщини

Донеччина

Донеччина під постійним вогнем окупантів. Сьогодні про постраждалих ще не повідомляли. Голова ОВА лише зазначив, що росіяни вже атакували область більше 2000 снарядами.

Вчора на Донеччині були загиблі і постраждалі.

У Краматорську поранено 5 людей, у тому числі 1 дитину.

У Торецьку 1 людина загинула, пошкоджено 4 приватні будинки та інфраструктурний об’єкт. У Часовоярській громаді поранено 2 людини, пошкоджені 8 приватних будинків, 4 багатоповерхівки і 3 нежитлові приміщення. Ще один будинок пошкоджено у Серебрянці Сіверської громади.

Стало відомо також, що внаслідок масованої атаки по Україні 8 липня на Донеччині загинуло не троє, а семеро людей. Про це чомусь мало згадують у ЗМІ…

Раніше ми писали: У двотижневого немовляти рвана рана голови: ворог скинув на Харківщину 36 КАБів, 22 людей поранено

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