У двотижневого немовляти рвана рана голови: ворог скинув на Харківщину 36 КАБів, 22 людей поранено

Ворог скинув на Харківщину 36 КАБів, 22 людей поранено за добу. Серед них є діти, у тому числі новонароджене немовля.

Про це повідомляють у Харківській ОВА, передають «Новини України – НСН».

Так, вчора внаслідок ворожого удару по Харкову постраждали 15 людей віком від одного місяця до 82 років. Травмовані 6 чоловіків, 7 жінок та хлопчик, який народився два тижні тому. Серед поранених також і дві дитини 8 років.

У половини дорослих постраждалих стан середній, інші — в легкому.

У немовляти різана рвана рана голови, загальний стан — середній.

Обстріл КАБ стався о 16:05 у Київському районі міста. Частково зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 приватних будинків, 12 багатоквартирних будинків, будівлі кафе, пошти, двохповерховий спортивний клуб та два корпуси університету.

Ворог скинув на Харківщину 36 КАБів

За добу ворог вдарив по області 36 КАБами.

Окрім Харкова, вже сьогодні під ударом були:

05:10 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, с. Глушківка. Внаслідок обстрілу зруйновано 6 приватних будинків, 2 господарчі споруди. Пошкоджено 8 приватних будинків та 9 господарчих споруд. Постраждали дві жінки та чоловік.

01:07 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Козача Лопань. Внаслідок обстрілу горів магазин.

А вчора від обстрілів страждали також:

23:00, Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Нова Козача. Внаслідок влучання дрону пошкоджено скління вікон, двері житлового будинку та господарчої споруди.

22:01 Харківський район, Дергачівська ТГ, с. Слатине, сільськгоспідприємство. Внаслідок обстрілу горіла покрівля ангару.

17:40 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Котівка. Внаслідок обстрілу пошкоджено фермерське господарство, два комбайни, п‘ять тракторів та складська будівля. Травмовано чоловіка.

17:15 Чугуївський район, Вовчанська ТГ, с. Земляний Яр. Внаслідок обстрілу горів ангар, сільгосп техніка, авто, зерно 5 тонн, будівельні матеріали.

3 липня 09:52 с. Руська Лозова Харківського району. Внаслідок обстрілу зруйновано 11 приватних будинків, 3 господарчі споруди та пошкоджено 5 легкових автомобілів Постраждали три чоловіки.

На фото нижче – наслідки обстрілів Харкова

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