Окупанти вкотре здійснили обстріл Херсона 18 липня, поціливши у багатоповерхівку. Відомо про щонайменше трьох поранених, серед яких 16-річна дівчина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передають “Новини України – НСН”.

Через ворожу атаку у багатоповерхівці потрощено вікна та зрешечено уламками стіни. Також пошкоджені припарковані поруч автомобілі й газопровід.

Обстріл Херсона 18 липня – є поранені, 16-річна дівчина у тяжкому стані (відео)

Відомо, що постраждали троє людей, які перебували на вулиці. Зокрема, у тяжкому стані до лікарні доставили 16-річну дівчину. У неї — вибухова травма, забій головного мозку та поранення голови.

У 71-річної жінки діагностували поранення обличчя, шиї та перелом щелепи. Ще одна постраждала, 50-річна жінка, має контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, уламкові поранення обличчя та нижніх кінцівок.

До обстрілу Херсона військові РФ також із безпілотника вбили літнього жителя Олександрівки — 74-річний чоловік зазнав травм, несумісних із життям.

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