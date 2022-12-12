В Україні запустили бот-помічник для пошуку пунктів незламності, повідомляє заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає НСН.

Україна готується до будь-яких подальших сценаріїв. Для того, щоб люди могли отримати зв’язок, підзарядити гаджети, зігрітися, ми запустили мережу Пунктів Незламності. А щоб було швидше та зручніше їх знайти розробили та запустили спеціальний бот-помічник – пише Тимошенко у своєму Телеграм-каналі 12 грудня.

Бот-помічник для пошуку пунктів незламності – @nezlamnistbot

Тут можна отримати інформацію про:

роботу пунктів

їхні адреси

послуги, які там можна отримати.

Важливо! Адреси Пунктів Незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки.

Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів Незламності в цих регіонах можете дізнатися в місцевих органах влади, – наголошує Тимошенко.

Від редакції: серед перерахованих Тимошенком немає Дніпропетровської області, але частина території цього регіону теж знаходиться під постійними ворожими обстрілами і офіційно відноситься до таких, де проходять бойові дії. Це, зокрема, Нікопольський район. Адреси пунктів незламності, відкритих тут, теж не вказуються на мапі.

Адреси пунктів незламності на небезпечних територіях не вказуються на мапі

Заступник глави ОП зазначив, що інформація у боті щоденно оновлюється.

На випадок відсутності зв’язку, рекомендують зберегти необхідні адреси або зробити скріншоти.