В ОП прокоментували наміри Ірану надати Росії балістичні ракети

В Офісі президента України прокоментували наміри Ірану надати Росії балістичні ракети. Відповідну заяву зробив радник ОП Михайло Подоляк, передає НСН.

Він наголосив, що Росія допомагає Ірану військовими технологіями, а це питання стосується не лише України, а й глобальної безпеки світу.

«Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання 🇺🇦. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати?», написав він у своєму Твіттері.

Михайло Подоляк прокоментував наміри Ірану надати Росії балістичні ракети

Вісь зла сформована. Іран планує надати Росії сотні балістичних ракет, знаючи, що їх використають для війни в Європі. Росія допомагає Ірану військовими (ядерними?) технологіями для підпалу БС. Це вже не питання 🇺🇦. Це питання глобальної безпеки. Будемо мовчки спостерігати? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 10, 2022

Нагадаємо, наприкінці листопада радник Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що гальмує процес звільнення українських територій від російських загарбників.

«Процес деокупації пригальмовує логістичне постачання зброї. Інтенсивність війни дуже велика – 60 тисяч обстрілів щоденно по нашим позиціям. Безумовно, обсяг зброї, яку маємо отримати – зокрема снарядів до певних важких калібрів – величезний. А це складно логістично зробити швидко. Але я думаю, що ми з цим справимся», сказав Подоляк.

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