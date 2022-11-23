Що впливає на процес звільнення українських територій розповів Михайло Подоляк (відео)

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що гальмує процес звільнення українських територій від російських загарбників. За його словами, на це впливає, зокрема, логістика

Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає NNS

“Процес деокупації пригальмовує логістичне постачання зброї. Інтенсивність війни дуже велика – 60 тисяч обстрілів щоденно по нашим позиціям. Безумовно, обсяг зброї, яку маємо отримати – зокрема снарядів до певних важких калібрів – величезний. А це складно логістично зробити швидко. Але я думаю, що ми з цим справимся”, — сказав він.

Що відомо про деокупацію

За словами Президента України Володимира Зеленського, українські захисники повинні звільнити ще близько двох тисяч своїх міст та сіл, які незаконно захопила росія. Частина з них зруйнована ворогом.

Президент розповів, як росіяни знищують всю інфраструктуру на окупованих територіях, а коли втікають — крадуть усе обладнання, яке забезпечувало життєдіяльність міста.

За даними Офісу Президента, наші захисники вже повернули під контроль України 1 886 населених пунктів. Там здійснюється відновлення критичних об’єктів інфраструктури, а також починають роботу медичні заклади, соціальні служби, заклади освіти.

Володимир Зеленський зазначав, що визволення Херсона від російських окупантів є переломним моментом. Після таких подій люди вже знають, за ким буде перемога.

Михайло Подоляк розповів, що впливає на процес звільнення українських територій

Джерело

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