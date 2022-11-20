Росія та Іран уклали непублічну угоду про початок виробництва сотень бойових іранських дронів на російській території.

Про це повідомляє The Washіngton Post з посиланням на західні розвідки, передає NNS.

Деталі ірансько-російської угоди були остаточно узгоджені на зустрічі на початку листопада, у якій брала участь команда представників російської оборонної промисловості, які вирушили до Тегерана, щоб опрацювати матеріально-технічне забезпечення, за словами представників безпеки двох країн, які спостерігали за подіями. Посадовці погодилися обговорити це питання за умови, що їхні особи та національності не будуть розголошені, посилаючись на необхідність захисту конфіденційних і поточних зусиль зі збору розвідданих.

Російські та іранські державні ЗМІ зазначають, що окрема делегація на чолі з секретарем Радбезу Росії Миколою Патрушевим приїхала до Тегерана 9 листопада для обговорення, у тому числі, економічних санкцій та “втручання Заходу” у справи їхніх урядів. Зокрема, одна з офіційних осіб, ознайомлених із секретною угодою, розповіла виданню про зусилля обох країн у сприянні виробництва іранських безпілотників на російській території.

“Від ухвалення рішення до виконання воно проходить швидко”, зазначило джерело.

Співрозмовники видання зазначили, якщо угода повністю реалізується, то це означатиме поглиблення російсько-іранського альянсу, який уже надав значну підтримку під час повномасштабної війни в Україні. При власному виробництві тих БПЛА Росія може сильно збільшити запаси досить руйнівних озброєнь, тим самим задовольнити для Москви критичну потребу у високоточних боєприпасах, яких наразі у неї бракує.

За інформацією представників розвідок, з серпня окупанти завдали ударів по об’єктах цивільної інфраструктури України, застосувавши понад 400 ударних іранських безпілотників, з метою позбавити електропостачання та водопостачання українців.

Відповідна угода має ще значні економічні та політичні вигоди для Ірану. Спочатку Тегеран намагався виставити себе нейтральною стороною у війні в Україні, але зафіксовані там іранські БПЛА викликали загрозу нових економічних санкцій проти Ірану з боку ЄС. Лідери Ірану можуть вважати, що вони за допомогою цієї угоди зможуть уникнути нових санкцій, тому що безпілотники будуть фізично зібрані на території РФ.

“У цьому випадку Іран діє як конструкторське бюро для великої держави. Економний дизайн Ірану та півстоліття таємних закупівель західних технологій поєднуються з промисловим масштабом великої держави — Росії. Це буде вигідно і Росії, і Ірану”, зазначив фахівець із військових питань та безпеки Близького Сходу з Вашингтонського інституту близькосхідної політики Майкл Найтс.

Офіційні особи розповіли виданню, що незрозуміло, яку допомогу Іран вимагає від РФ натомість, окрім грошей і переваг від зміцнення альянсу. До цього російська сторона надавала супутник спостереження для Ірану разом з головними складовими для атомної електростанції в Бушері. За даними західних ЗМІ, Тегеран наразі може шукати додаткової ядерної допомоги в обмін на допомогу РФ у війні проти України.

“Очевидно, що росіяни пропонують дипломатичну та економічну допомогу. Вони також знають про міжнародний тиск на Іран і хочуть допомогти пом’якшити його”, зауважив один зі співрозмовників видання.

Експерти зі зброї зазначили, що головне, чи зможе Росія придбати або виготовити електроніку та оптичні системи, які дозволять іранським дронам успішно завдавати ударів на великих відстанях, тому що економічні санкції, що накладені на обидві ці країни, дуже обмежили продаж деяких технологій, включаючи електронні системи наведення. Водночас Іран має довгу історію обходу міжнародних санкцій, що спрямовані на блокування роботи над системами озброєння, а також його ядерних енергетичних установок.

Варто зазначити, що імпорт іранської зброї або оборонних технологій – порушення резолюції Ради безпеки ООН про ембарго на постачання озброєння з Ірану.

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