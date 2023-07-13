Заборона на електронні сигарети – 10 причин, чому електронки небезпечні

З 11 липня в Україні діє заборона на електронні сигарети. Чому варто відмовитися від вейпів і чим вони небезпечні для здоров’я

В Україні ввели заборону на продаж електронних сигарет, які багато хто уявляв “безпечною альтернативою” традиційному курінню. Це і не дивно, адже усі ці “вейпи”, “парилки”, “ельфбари” (називайте, як хочете) можуть спричинити багато проблем.

НСН з посилнням на РБК-Україна публікує 10 причин, чому варто двічі подумати перед тим, як спробувати перейти на електронні сигарети.

Чому треба відмовитися від електронок

Адикція

Це стан, який характеризується компульсивною потребою в певній речовині або поведінці, ігноруючи негативні наслідки. Більшість електронних сигарет містять нікотин, який теж викликає залежність. І якщо ви надумаєте кинути палити, або утриматися від цього процесу, то відразу станете дратівливим, агресивним, будете страждати на головний біль, у вас загостриться відчуття тривожності, яке сьогодні і так у всіх загострене.

Пошкодження легень

Деякі е-рідини можуть містити діацетил – хімічну речовину, яка при вдихуванні може викликати облітеруючий бронхіоліт, що призводить до утруднення повітряного потоку в легені і з часом може викликати незворотні ушкодження. Важкі форми цього захворювання можуть вимагати пересадки легень.

Небезпека вибуху

Електронні сигарети підзаряджаються і можуть вибухнути, якщо їх заряджати неправильно або використовувати з пошкодженими батареями.

10 причини, чому електронні сигарети небезпечні для здоров’я

Токсичність

Е-рідини у своїй основі містять пропіленгліколь та гліцерин. Ці речовини вважаються безпечними для їжі, але їхній вплив на організм при вдихуванні досі повністю не вивчений. У той же час деякі вчені схильні вважати, що пропіленгліколь та гліцерин можуть нашкодити людським органам.

Серцеві хвороби і імпотенція

Нікотин в електронних сигаретах може підвищити артеріальний тиск та частоту серцебиття, що збільшує ризик розвитку серцевих хвороб. Також той же нікотин може негативно впливати на репродуктивну систему як чоловіків, так і жінок.

Ароматизатори

Багато е-рідин містять ароматизатори для надання різноманітних смаків. Проте, деякі з цих речовин можуть бути шкідливими при вдихуванні. Наприклад, вже вище згаданий діацетил, який раніше використовувався в деяких ароматизаторах попкорну, зв’язують з розвитком фіброзу бронхіол.

Ризик для немовлят

Куріння електронних сигарет при вагітності може призвести до низької маси дитини при народженні, передчасних пологів та інших проблем зі здоров’ям немовляти й породіллі.

Порушення розвитку мозку

В наукових дослідженнях показано, що підлітки через куріння електронок часто мають проблеми з увагою, навчанням і можуть бути схильними до розвитку залежностей в майбутньому. Також “паріння” може спричинити довгострокові зміни в структурі та функції мозку.

Нікотинове отруєння

Надмірне “паріння” сигарет може призвести до нікотинового отруєння, яке може бути смертельним.

Ну і ще одна причина, чому варто відмовитися від електронок, полягає у тому, що скоро ви просто не зможете їх купити вільно в українських магазинах.

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