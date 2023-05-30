Військовий експерт назвав 3 причини ворожих атак на Україну

30 квітня під час нічної атаки Києва з боку окупантів ППО збила 29 із 31 запущеного “шахеда”. Військовий експерт назвав причини ворожих атак на Україну

Про це йшлося в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військового аналітика, полковника Петра Черника, передає НСН.

“Українці виграли стратегічний поєдинок з ворожою “аналогов нєт” зброєю. Х-47М2 “Кинджал” збито 6 із шести. Це дуже серйозний іміджевий удар по РФ. Вона поки що залишається другим виробником найрізноманітнішої зброї. І зараз країни, які в них її купляють, задумаються, а чи вартує це робити надалі. Особливо, зенітно-ракетну і ракетну, а отже це привід, щоб впалювати “Петріот” і показати, що в них є ще якісь серйозний потенціал”, – зазначив Черник

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Експерт назвав і другу причину активних російських обстрілів України. За його словами, окупанти страшенно бояться контрнаступу ЗСУ.

“Вони завдають ударів вглиб нашої території, бо вважають,що можуть намацати логістичні точки, де знаходиться бронетехніка, що надходить із Заходу, а також інша зброя”, – додав Черник

Водночас, рівень пересування українських ЗРК дещо понижується, що є ще однією причиною завдавати ударів вглиб України.

“Частково вони досягають результату. Така робота ППО виснажує загальний запас ракет. Але у загальному стратегічному контексті вони не досягнуть найголовнішої мети. Переламати перебіг цієї війни не зможуть”, – пояснив експерт

Як відомо, 30 травня Київ був вкотре атакований безпілотниками. Уламки впали у декількох районах столиці. Так, у Голосіївському районі Києва пошкоджено житловий будинок, є постраждалі.

За словами мера Києва Віталія Кличка, 33-річна мешканка будинку вийшла на балкон подивитися, як збивати дрони. Це призвело до її загибелі.

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