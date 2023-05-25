Скільки крилатих ракет мають окупанти – експерт назвав точні цифри

Військовий експерт і дослідник історії авіації Михайло Жорохов, розповів про кількість крилатих ракет, які має росія

Військовий експерт Михайло Жирохов розповів, скільки крилатих ракет має Росія

Говорити про те, ніби армія РФ досягла критично низької межі запасів крилатих ракет, поки зарано.

Ті крилаті ракети, якими росіяни обстрілюють Україну (Х-55, Х-555 та Х-22) являють собою боєприпаси радянського виробництва, які вже не виготовляються. Нині у росіян триває серійне виробництво крилатих ракет Х-101/Х-102, “Калібр” і фактично все. Також в РФ планують запустити в серійне виробництво ще крилату ракету Х-50 “Оріон”. А 600 ракет Україна раніше передала РФ як сплату боргу за газ.

Про це NV сказав військовий експерт та дослідник історії авіації Михайло Жирохов, повідомляє НСН.

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Він переконаний: говорити про те, ніби армія РФ досягла критично низької межі запасів крилатих ракет, поки зарано.

Щодо запасів радянських крилатих ракет, то, за словами експерта, вони ще досить великі.

“Згадайте хоча б, що в 1999-му тільки Україна передала росіянам близько 600 крилатих ракет Х-55 як сплату боргів за газ”, — нагадав Жирохов

Він розповів, що нині росіяни намагаються самотужки виробляти ракети Х-55 з робочих компонентів від списаних радянських боєприпасів. Але це радше одиничні випадки, а не серійне виробництво.

“Нині взагалі працюють у три зміни, адаптують електроніку під китайські компоненти й нарощують виробництво”, — говорить Жирохов

Експерт підтвердив проблеми з виробництвом ракети “Калібр” в РФ, однак Х-101 росіяни збирають стабільно і в рази більше, ніж робили це до повномасштабного вторгнення в Україну.

“Тому, з огляду на вже використані крилаті ракети, я б зараз говорив про загальний запас десь у півтори тисячі ракет. До того ж, ще є недоторканний запас, можливо, 10−20%, який росіяни притримують на складах на випадок зіткнення з НАТО, про яке вони постійно говорять”, — сказав військовий експерт

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