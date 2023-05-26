Українські військові знищили ворожий безпілотник на Херсонському напрямку

Українські військові знишили ворожий безпілотник типу “Орлан-10” на Херсонському напрямку 26 травня, у п’ятницю

Про це пише НСН з посиланням на Telegram-канал МВС.

“На Херсонському напрямку нацгвардійці “приземлили” ворожий безпілотник типу “Орлан-10″, що рухався зі сторони окупованої Каховки. Вправна робота”, – сказано в повідомленні

Українській військові знищили ворожий безпілотник на Херсонському напрямку

“Орлан-10”

Безпілотник є російським багатоцільовим авіаційним комплексом, призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об’єктами у важкодоступній місцевості. “Орлан-10” використовує двигун внутрішнього згоряння як силову установку.

Як ми повідомляли раніше, країна-агресор нанесла масований удар по Україні 26 травня вночі. Атака буда здійснена крилатими ракетами та іранськими дронами-камікадзе. Українська протиповітряна оборона не змогла стовідсотково відпрацювати по цілях

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, не всі цілі вдалося збити через те, що противник застосував різні типи озброєння під час обстрілу.

“Сьогодні, на жаль, не всі цілі вдалося збити. Це пояснюється тим, що противник застосував різні типи озброєння. Такі, як зенітні керовані ракети С-300, С-400. І напрямок атаки переведено із заходу на схід. Тобто Дніпропетровська, Харківська область сьогодні були в основному під прицілом”, — сказав він

Речник зауважив, що ракети С-300, С-400 летять по балістичній траєкторії. Тому потрібні засоби, які можуть працювати проти балістики. Він також зауважив, що наразі атаки РФ по Україні стали відбуватися частіше через постійне виробництво ракет агресором.

“І “Калібри” і ракети Х-101, які противник продовжує виготовляти. А також балістичні ракети “Іскандер” або “Кинджали” — вони виготовляються і прямо “з коліс” доставляються для ударів. Тому удари почастішали, але не така велика кількість випускається по Україні, як це було восени та взимку”, — пояснив речник Повітряних сил.

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