Яке головне завдання Patriot в Україні – розповів Юрій Ігнат

Речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яке головне завдання систем Patriot в Україні, чи використовуватимуть установку проти С-300

Системи протиповітряної оборони Patriot не раціонально використовувати проти ракет С-300, оскільки вони розраховані на ураження балістичних ракет та прикривання підстанцій, що живлять АЕС в Україні. Але такий варіант не виключений при “серйозній загрозі”.

Про це заявив полковник, речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнатй в ефірі Радіо Донбас.Реалії.

Про це розповідає НСН.

“Завдання Patriot найперше все ж таки проти балістики (уражати балістичні ракети, – ред.) зберігати прикриття наших стратегічних об’єктів у державі, об’єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять”, – зазначив він

За словами Ігната, це надзвичайно важливо, і треба дати чіткий сигнал європейським партнерам України, що тут безпека не лише України, а і Європи.

“Тому що підстанції уже не раз були атаковані (військами РФ, – ред.). Якщо вони перестануть функціонувати, то є серйозна загроза для самих енергоблоків”, – додав речник

Водночас не виключено, що Patriot можуть використати проти ракет типу С-300 при “серйозній загрозі”.

“Якщо буде необхідність, буде серйозна загроза і буде можливість, так, безумовно, буде прийнято рішення про збиття і 300-х ракет. Але, зрештою, ви правильно кажете – це не є раціональне рішення на сьогодні”, – наголосив він.

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