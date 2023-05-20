Як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ – розповів експерт

Військовий експерт Юрій Гетьман розповів, як окупанти готуються до контрнаступу Збройних сил України

У росіян спостерігається паніка.

Російські війська готуються оборонятися і чекають на контрнаступ ЗСУ. Однак вони не зовсім розуміють, що атакувати і воювати в обороні – це різні речі.

Про це 24 Каналу заявив Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, військовий експерт, майор запасу ЗСУ, розповідає НСН.

За його слів, тактика росіян точно не призведе їх до успіху.

“До оборони треба готуватися. Це не обов’язково рити якісь траншеї та будувати бліндажі. Безумовно, оборонна діяльність займає багато часу”, – сказав він.

Військовий експерт також наголосив, що росіяни точно знають, що контрнаступ неминучий. Проте ворог не має інформації про те, як саме і де він буде відбуватися. Через це в окупантів – паніка.

Як окупанти готуються до контрнаступу ЗСУ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл заявив, що на початку весняного контрнаступу ЗСУ руйнуватимуть логістику російських військ. Це може початися в південній частині України, в районі сухопутного коридору, який пов’язує РФ із територією Криму, вважає він.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що українські війська майже готові до контрнаступу. Практично вся обіцяна західна бронетехніка вже надійшла до ЗСУ.

Очільник української військової розвідки Кирило Буданов назвав очікуваний контрнаступ ЗСУ “вирішальною битвою” цієї війни. Але не назвав точної дати, коли вона почнеться.

Водночас Росія готується до активної оборони. Супутникові знімки, опубліковані виданням CNN, демонструють масштаб російських укріплень на тимчасово окупованому Півдні – протитанкові рови, перешкоди, мінні поля та траншеї.

Окрему увагу привертає 70-кілометровий окоп, що простягається від селища Семенівка під Мелітополем до села Маринівка у Запорізькій області.

Ще новини України: У Міноборони розповіли, що окупанти панікують і готуються тікати із захоплених територій