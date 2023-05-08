У Міноборони розповіли, що окупанти панікують і готуються тікати із захоплених територій

У Міністерстві оборони України розповіли, що окупаційні еліти уже вивезли сім’ї з Криму та інших захоплених територій. Окупанти готуються тікати із захоплених територій, але населення заспокоюють, мовляв, усе йде за планом

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Про це розповідає НСН.

Паніка в окупації

Російські військові та представники окупаційних “адміністрацій” панікують, побоюючись українського контрнаступу.

“Це видно і з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації”, — наголосив Юсов.

Паніка зафіксована і серед простих мешканців окупованих територій, які погодилися на співпрацю із росіянами.

Окупанти панікують і готуються тікати із захоплених територій

Втеча з Криму та материка

За словами представника ГУР, частина російських окупантів уже або втекли, або готуються втікати із захоплених українських територій.

Так, керівництво окупаційних структур у Криму, командування тамтешніх військ, бізнеселіти уже подбали про те, щоб вивезти свої сім’ї з півострова.

Схожою є картина і на материкових територіях України, захоплених росіянами.

Також окупанти та місцеві колаборанти продають чи вивозять своє майно.

“Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом”, — пояснив Юсов.

Як відомо, ГУР ще у березні повідомляло, що окупаційна влада Криму почала масово тікати та вивозити родичів з півострова.

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