В Україні затвердили вимоги до пунктів незламності – перелік комплектації

В Україні визначили порядок роботи і вимоги до пунктів незламності. Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка містить примірний перелік комплектації пунктів

Про це повідомляє НСН з посиланням на постанову від 17 грудня 2022 р. № 1401.

Документом визначається два види пунктів незламності:

1) стаціонарний – розміщений у приміщенні будівлі (споруди);

2) мобільний – розгортається на базі намету або транспортного засобу.

Стаціонарні пункти незламності розгортаються у приміщеннях об’єктів державної та комунальної власності, а також приватної власності – за ініціативою власника або орендаря такого приміщення.

Мобільні пункти незламності розгортаються у визначених міністерствами, державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання державної та приватної форми власності (за згодою) місцях.

Кількість пунктів незламності визначається самостійно відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до потреб населення. Пункти незламності функціонують у цілодобовому режимі або за визначеним графіком.

Уряд також затвердив примірний перелік комплектації пунктів незламності

1. Засоби автономної генерації електроенергії:

генератори з комплектами кабелів відповідної потужності для функціонування пункту незламності;

мережеві подовжувачі у кількості, достатній для одночасної зарядки не менше 50 мобільних пристроїв;

запаси пально-мастильних матеріалів.

2. Засоби освітлення:

вуличні світлові прилади для освітлення майданчика чи території перед пунктом незламності;

комплекти освітлення приміщень пункту незламності у кількості, достатній для його належної роботи.

3. Засоби автономного опалення: твердопаливні котли (печі, булер’яни), теплові пушки, конвектори, обігрівачі тощо.

4. Технічні засоби доступу до Інтернету за допомогою підключення до місцевих операторів електронних комунікацій через термінали супутникового зв’язку Starlink (іншого виду супутникового зв’язку) або інші засоби зв’язку.

5. Аптечки в кількості, достатній для надання домедичної допомоги.

6. Інформаційні та роздаткові матеріали:

інструкції для населення щодо порядку дій у разі повітряної тривоги та порушення роботи систем життєзабезпечення з урахуванням всіх можливих ризиків;

покажчики з адресами розміщення найближчих укриттів, мережевих магазинів, автозаправних станцій, банківських установ, закладів громадського харчування, які працюють на альтернативному живленні тощо.

7. Засоби зв’язку (стаціонарна або мобільна рація, фіксований зв’язок) для виклику екстрених служб.

8. Засоби пожежогасіння відповідно до вимог пожежної безпеки.

9. Засоби для санітарної обробки приміщень пункту незламності.

Які вимоги до пунктів незламності затвердив Уряд

У пунктах незламності можуть облаштовуватися такі зони:

адміністративна для перебування чергового персоналу;

технічна для розміщення обладнання, запасів матеріально-технічних засобів, продуктів харчування, питної води тощо;

перебування відвідувачів та зарядки мобільних пристроїв;

розміщення маломобільних громадян та осіб із спеціальними потребами та роботи представників соціальних служб;

матері та дитини;

приготування та споживання їжі (за можливості).

Порядок визначає вимоги щодо розгортання та діяльності пунктів незламності у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних з припиненням (порушенням) роботи систем централізованого водопостачання, водовідведення, електро-, газо- і теплопостачання (в осінньо-зимовий період) та усіх видів електронних комунікаційних послуг в умовах воєнного стану.

Розгортання та функціонування пунктів незламності організовується міністерствами, центральними органами виконавчої влади, обласними, держадміністраціями (військовими адміністраціями) та органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання державної та приватної форми власності.

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