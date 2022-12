Як швидко купити Starlink – інструкція від айтішника

Айтішник Сергій Горошко (Senior Test Engineer у GlobalLogic) склав детальну інструкцію про те, як купити Starlink за відносно короткий термін.

НСН публікує її для читачів.

About.

Сам Starlink, як не дивно, можна замовити на офіційному сайті starlink.com, але, звичайно, без нюансів не обійтися. Якщо створювати замовлення на адресу в Україні, ви стаєте в «умовну чергу», так званий депозит, який коштуватиме вам 60 USD і час очікування ~2 місяці, враховуючи термін адресного відправлення від компанії-перевізника (це DHL). Хоча на офіційному сайті зазначено, що:

Starlink is available for purchase in limited supply in parts of Ukraine. To purchase Starlink, you can place an order below. After the Starlink team confirms your address is in an area where the carrier can deliver, you will receive an email to complete your order. Deliveries typically take 2 — 3 weeks from order completion.

Яку саме адресу вони хочуть підтвердити, мені невідомо через те, що їхня офіційна мапа зображає, де їхній пристрій може працювати. Відправлення замовлення відбувається під час повної оплати 385 USD, а до цього ви все ще очікуєте, сплативши 60 USD.

Chapter 1: Mail Forward

Це далеко не новинка, але найпростіший і найшвидший спосіб замовлення, обрати mail forward, який є і працює в Україні. Для себе ви можете обрати будь-який, який зручний вам, а я все ж таки спробую описувати той спосіб, який працював для мене на момент написання цього допису. Mail forward, які знаю:

ukraine-express.com

novaposhta.ua/international_delivery

npshopping.com/blog/starlink дякую @andriy-kryvtsun

Найбільш зручний для мене є ukraine-express.com за співвідношенням ціна-якість. Ви, звичайно, можете обрати свій, але принцип роботи буде схожим.

Використовуючи його, вам потрібно:

Створення власного акаунта, якому буде присвоєно важливий для вас номер, це P.O. Box* Додати документи, які засвідчують особу (паспорт, біометрія) Додати адресне доставлення та відділення «Нової пошти» для «позачергового відправлення»* Очікувати на перевірку документів від mail forward (1 доба)

Chapter 2: Order

Після того, як ви впевнені в тому, що документи мають «зелене світло» можемо робити замовлення на адресу компанії в Польщі, що нам для цього потрібно:

Заходимо в особистий кабінет компанії mail forward і знаходимо «Адреси приймання в Польщі» Відкриваємо Starlink.com і знаходимо адресу, яка зазначена в першому пункті Заповнюємо всі обов’язкові поля форми та НЕ ЗАБУВАЄМО вказати в полі адреси P.O. Box (це може бути другорядне поле адреси) Зверніть увагу на вказаний email — рекомендую використовувати «резервний», далі поясню, чому Оплачуємо замовлення повністю й отримуємо інвойс на пошту

Done! 25% роботи виконано. Оброблення замовлення разом із передачею starlink до DHL займає близько двох робочих днів (із мого досвіду).

Доставка замовлення за адресою Mail Forward займає близько 5 робочих днів (йдеться про передання starlink від DHL до ukraine-express)

Чому ми обрали Польщу для замовлення. Через те, що оплата в злотих 2 200 ZL і ціна за один starlink найбільш наближена до вартості в Україні 385 USD. Беручи ту ж Німеччину чи Францію, це вже буде 479 EU.

Chapter 3: Preconditions

Доки замовлення в дорозі, раджу подбати про його встановлення та живлення. Одна з проблем — це розташування, інша — забезпечити роботу starlink у період blackout.

Живлення

Споживання йде в такій послідовності:

19 Ват-годин увімкнений лише роутер, режим «Stow»

30-35 Ват-годин запуск і робота без режиму «Snow melt»*

77 Ват-годин із роботи з функцією «snow melt»

Можна порахувати, скільки буде вистачати вашого джерела живлення, відштовхуючись від місткості.

Для прикладу місткость в 600 Ват-годин при споживанні 77 Ват-годин буде рівна ~7.5 годинам роботи.

Кріплення та розташування

Тут потрібно відштовхуватися, що маєте біля себе та чи є можливість встановлення на даху. Звичайно, якщо це 1–6 поверх багатоповерхівки, то комплектного кабелю може не вистачити (22.9 м). Для оптимальної, майже стабільної роботи вам потрібно чисте, нічим «не засмічене» небо — в іншому випадку буде нестабільний сигнал або взагалі його відсутність. Кріплення можна придбати, дозамовити, використовуючи акаунт starlink який був зареєстрований у Польщі (звичайно, якщо те, що пропонує вам магазин, підходить саме вам), або, як у моєму випадку, використати «підпільні методи» та звернутися до фахівців роботи з металом для виготовлення самого кріплення під вас, враховуючи діаметр труби 41/35мм (Gen2). Також сам кабель від антени доведеться заводити в оселю враховуючи підключення роутера в розетку (1.8 м кабель). Слід враховувати діаметр конектора (17 мм), а не кабелю (7 мм), тому що він не є змінним.

Chapter 4: Changing Starlink region (Ukraine)

Якщо ваш Mail Forward отримав Starlink на відправлення в Україну, то слід перейти до наступних кроків, щоби не гаяти час після отримання.

У chapter 2 я зазначав в пункті 4, що варто замовляти starlink на резервний mail, це потрібно для того, щоб потім його змінити на той, яким ви надалі будете використовувати Starlink безпосередньо в Україні. Відповідно до вашого замовлення, starlink вважає вашу адресу доставлення місцем використання starlink (residential address)

Residential Starlink

Prioritized Service: Starlink Priority Access is enabled for users based on the Fair Use Policy, when Starlink is being used at the registered Service Address.

І цю адресу тепер нам потрібно змінити, це швидко зробити, зробивши запит у Starlink Support із вже зареєстрованого облікового запису. Обравши тип проблеми Account, Billing & Orders -> Change Account Information

Мій запит мав такий опис:

Title: I WANT TO PERMANENTLY TRANSFER STARLINK ACCOUNT TO A DIFFERENT COUNTRY

Now Starlink service is provided in Poland, I want to permanently transfer a Starlink account to a different country: Ukraine, without changing the owner or Service Type. The new address is «{enter your address}, Ukraine» Thanks!

Довго чекати не довелося (2 доби). Мені повідомили, щоб я надав новий email, на який буде відправлено подальші інструкції з його перенесення.

ВАЖЛИВО: під час заповнення форми, яка буде надіслана на нову поштову адресу, слід знати ID облікового запису, на який було замовлено сам Starlink (ID можна знайти на головній сторінці www.starlink.com/account/home) в форматі ACC-XXXXXXX–XXXXX–XX

Після чого вам надійде повідомлення на новий email, який ви зазначили при заповненні форми з реєстрацією, де вже буде прив’язано ваш Starlink.

Вартість місячної платні в Україні складає 60 USD, режим RV (potable), є безплатний, додаткова платня не стягується. Не забудьте знову прив’язати картку.

What is Starlink’s Portability Feature and Policy?

Service is provided on a best effort basis when user is not at their registered service address. Stated speeds and uninterrupted use of services are not guaranteed. Starlink prioritizes network resources for users at their registered service address, as determined by our Fair Use Policy.

Chapter 5: Final

Перед самим відправленням буде виставлено рахунок: вартість доставлення, залежно від ваги, у моєму випадку це 76.50 zl. Оплата через PayPal.

Після всього пройденого, ваш девайс* рано чи пізно надійде до Українсько-Польського кордону, де буде стягнено мито від вартості, у моєму випадку це 3861 грн.

Останній крок — це в особистому кабінеті натиснути на «Позачергове відправлення» — це яке дає можливість не очікувати доставлення від mail forward, а перенаправити його на «Нову пошту» (2 доби), вартість 80 грн.

Підбиваючи підсумки, Starlink є ефективнішим при відсутності світла (швидкість від 60 до 256 Мбіт/с), але слід враховувати розташування. Під час використання є незначні 2–3 секундні перепідключення (у проміжку 30 хв їх у мене буває два або не буває взагалі), час затримки 40–50 ms.

Time: 17 днів, враховуючи вихідні

Total: 22 562 UA

Джерело