Росія змінила тактику обстрілів українських міст – ГУР

В Головному управлінні розвідки повідомили, що Росія через брак високоточних ракет змінила тактику обстрілів українських міст

Під час масованих атак окупанти почали комбінувати запуски цього озброєння з дронами та ракетами старого типу.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький. Інформацією він поділився 1 січня в ефірі національного телемарафону, повідомляє НСН

“У росіян зараз у дефіциті балістичні ракети “Іскандер”, наближаються до закінчення запаси “Калібрів”, зменшується кількість крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555″, – зазначив представник ГУР.

Водночас, за його словами, попри скорочення обсягів, виробництво ракет у РФ не припиняється.

Через брак ракет росія змінила тактику обстрілів України

“Ми зараз знаходимо уламки тих, що були виготовлені в четвертому кварталі 2022 року. Значить, вони виробляються і одразу надаються у війська, щоб здійснювати обстріли наших обʼєктів”, – припустив Скібіцький.

За даними Головного управління розвідки, російські окупанти тепер застосовують у різних конфігураціях іранські дрони-камікадзе Shahed-136/131, ракети старого типу, високоточні балістичні й перероблені ракети С-300.

Відомо, що в останню добу 2022-го, а також у перші дні 2023 року РФ здійснила нову серію атак по Україні з використанням безпілотників іранського походження і ракет. Внаслідок них енергетична структура нашої країни очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком і 1 січня здійснювалося майже без ускладнень, адже українські сили ППО відбили ворожі атаки. Натомість у Києві та Хмельницькому є загиблі мирні мешканці, ще кілька десятків людей отримали поранення.

Вадим Скібіцький уточнив, що економічні санкції завадили країні-агресорці виробляти ракети в необхідному їй темпі. Та хоча в РФ уже спостерігається критичний рівень наявності балістичних ракет і крилатих “Калібрів”, окупанти ще можуть здійснити два-три масовані удари з повітря по Україні.

Також він зазначив, що російська окупаційна армія має намір змінити тактику дій на полі бою у 2023 році. Зокрема, нині триває підготовка штурмових загонів чисельністю до 160 російських воєнних злочинців кожен.

Скільки крилатих ракет залишилося на озброєнні у Росії – повідомили у ГУР