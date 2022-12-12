В розвідці розповіли, скільки ракет виробляє рф щомісяця

З початку повномасштабного вторгнення в Україну росія продовжує виготовляти боєприпаси. У ГУР розповіли, скільки ракет виробляє рф щомісяця.

Запаси найсучасніших високоточних ракет у росії добігають кінця. Однак російські збройові заводи продовжують виготовляти нові снаряди.

Про це розповів заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв’ю газеті The New York Times, передає НСН.

За його словами, з моменту вторгнення в Україну рф могла виробити 240 високоточних крилатих ракет Х-101 і 120 крилатих ракет морського базування “Калібр”. Таким чином рф щомісяця виробляє близько 40 одиниць такого озброєння.

За підрахунками ГУР, російські сили мають ще запаси на 3-5 масованих ракетних ударів по території України у випадку, якщо за один раз росія випустить 80-90 снарядів.

Раніше повідомлялося, що росія запустила по цивільній інфраструктурі України ракети, які виготовила через кілька місяців після того, як Захід запровадив санкції. Обмеження мали позбавити Москву компонентів, необхідних для виробництва цих боєзапасів.

Нагадаємо, в інтерв’ю NYT Скібіцький повідомив, що рф змінила схему ракетних ударів по Україні з бомбардувальників. З жовтня російські літаки не заходять у повітряний простір України та обирають обхідні маршрути, щоб не потрапити під приціл української ППО.

Крім того, інший представник ГУР Міноборони Андрій Юсов казав, що у рф запаси високоточного ракетного озброєння, як-то “Калібри” та “Іскандери”, впали до критичного низького рівня. Натомість запасів С-300, які застосовують по прифронтових містах, ще достатньо.

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