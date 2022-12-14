Атаки дронами-камікадзе: в Повітряних силах пояснили, чому окупанти це роблять вночі

Російська окупаційна армія найчастіше здійснює атаки дронами-камікадзе у темний час доби. Таку тактику загарбники використовують, щоб ускладнити виявлення БПЛА силами протиповітряної оборони.

До того ж перед атакою терористи намагаються розвідати слабкі місця української ППО.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає НСН.

За його словами, вночі іранські БПЛА важко виявити і знищувати за допомогою стрілецької зброї та зенітних гармат. Тому в роботу вступають радіолокаційні засоби, які виявляють ворожі дрони.

“Тактика, властива застосуванню цими БПЛА, – це ніч. Це умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити тими засобами, якими їх збивають – це і стрілецька зброя, і зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби виявляють їх, а зенітні ракетні комплекси та інші вогневі засоби – збивають”, розповів Ігнат.

Крім того, путінські окупанти проводять розвідку напередодні атаки дронами. Ворог намагається виявити слабкі місця ППО, проте його задум приречений на поразку.

“Використовуючи русла річок і ті зони, які противник розвідує, де у нас можуть бути певні слабкі місця, сильні місця – це все супротивник виявляє. Здійснює розвідку напередодні ударів і так намагається уникнути попадання в зону дії нашої ППО. Проте результат непоганий: 13 дронів збито”, сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, російські загарбники атакували Київ та Київську область. У Шевченківському районі столиці уламками БПЛА було пошкоджено адмінбудівлю та чотири житлові будинки. У місті Вишневе внаслідок атаки дронами пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

Начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов опублікував фото збитих на Київщині іранських дронів.

Джерел: “Обозреватель”

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