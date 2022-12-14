Атака дронами – як розпізнати «Шахеди» та як діяти у разі їх виявлення

У Міністерстві внутрішніх справ під час ранкової атаки дронів на Київ та область нагадали українцям, як розпізнати «Шахеди» і що робити при їх виявленні

Про це повідомляє пресс-служба МВС, передає НСН

Як розпізнати дрон?

У МВС пояснюють, що двигун іранського дрона гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Також БПЛА літає на малій висоті (до 4 км), малопомітний радарам.

Як розпізнати “Шахеди”

Що робити у разі виявлення БПЛА?

Тут варто враховувати декілька рекомендацій, а саме:

намагайтеся потрапити у спеціальні укриття.

користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними переходами та паркінгами.

тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій.

якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила “двох стін”.

не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах.

не залишайтеся в автотранспорті.

Також при переміщенні БПЛА, або про місце їх падіння українців закликають повідомляти за номером 102.

Важливо! Не наближайтесь до об’єкту та не чіпайте уламки.

Також в МВС закликають не викладати у соцмережі фото уламків збитих “Шахедів”, адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі. Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.

Джерело – МВС України

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