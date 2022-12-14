Атака дронами – як розпізнати «Шахеди» та як діяти у разі їх виявлення

У Міністерстві внутрішніх справ під час ранкової атаки дронів на Київ та область нагадали українцям, як розпізнати «Шахеди» і що робити при їх виявленні
Про це повідомляє пресс-служба МВС, передає НСН
Як розпізнати дрон?
У МВС пояснюють, що двигун іранського дрона гучний та схожий на роботу двигуна мопеда чи бензопили. Також БПЛА літає на малій висоті (до 4 км), малопомітний радарам.
Як розпізнати “Шахеди”
Що робити у разі виявлення БПЛА?
Тут варто враховувати декілька рекомендацій, а саме:
- намагайтеся потрапити у спеціальні укриття.
- користуйтеся підвалами, цокольними поверхами будинків, підземними переходами та паркінгами.
- тримайтесь подалі від адмінбудівель, стратегічних та військових об’єктів, автозаправних станцій.
- якщо укриття далеко, дотримуйтесь правила “двох стін”.
- не ховайтеся в під’їздах, під арками, на сходах.
- не залишайтеся в автотранспорті.
Також при переміщенні БПЛА, або про місце їх падіння українців закликають повідомляти за номером 102.
Важливо! Не наближайтесь до об’єкту та не чіпайте уламки.
Також в МВС закликають не викладати у соцмережі фото уламків збитих “Шахедів”, адже з цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі. Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях.
Джерело – МВС України
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