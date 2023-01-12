МАГАТЕ планує розмістити своїх спостерігачів на всіх українських АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) має намір у ході візиту голови агентства Рафаеля Гроссі до України розмістити своїх інспекторів на всіх українських АЕС
Про це повідомляє НСН з посиланням на The Wall Street Journal.
Як повідомляє видання, МАГАТЕ планує розмістити двох чи трьох спостерігачів на Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.
МАГАТЕ розмістить спостерігачів на усіх українських АЕС
Зазначено, що експерти вестимуть моніторинг режиму безпеки в умовах війни та ударів по енергосистемі України, які безпосередньо впливають на роботу атомних електростанцій.
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